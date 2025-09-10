Първа Церемония на розата: Натали избра Орлин, Емили ...хм, Ивайло. А Неделчо отлетя от рая

Вълнение, притеснение, разочарование и един комичен конфуз - първата Церемония на розата в „Ергенът: Любов в рая“ се превърна в разточително пиршество от емоции. Властта беше в ръцете на жените, а мъжете очакваха решението им със свити сърца. Един от тях обаче преживя изненада, за каквато не беше подтотвен. „Моята роза днес отива при Ивайло!“, обяви студентката по право Емили и предизвика шок, последван от бурен смях, защото участник с такова име няма. Оказа се, че Емили не знае името на Валентин, с когото страстно флиртува и че го е прекръстила в крачка. „Все ми е тая, важното е, че съм в играта“, коментира спокойно той и взе розата.

С огромно колебание беше придружен изборът на танцьорката Натали. След дълго мислене тя предпочете музиканта Орлин и така изненада неприятно финансиста Калоян, който също я харесва. В този момент на помощ, със своята роза, му се притече инфлуенсърката Габи, а той ѝ се отблагодари за жеста с топла прегръдка. Донякъде очаквано, козметоложката Филипа даде цвете на художника Йовица, моделът Ана-Шермин – на бизнесмена Краси, а юристката Кристина – на актьора Петър. Бижутерката Габи избра търговеца Джан Микеле, психоложката Дениз - бизнесмена Виктор, а танцьорката Лили – лекаря Пенко, който по-късно получи най-големия урок, след като се наложи да отговаря за тежките думи, с които посрещна в предаването красавицата от нигерийски произход.

Без роза остана единствено диджеят Неделчо. „Чувствам се като ангел, изгонен от рая“, каза той и отлетя завинаги от риалитито.