Първи любовни искри още на старта на „Ергенът: Любов рая“: Филипа избира между художника Йовица и актьора Петър

Първи любовни искри припламнаха още в първите часове на най-коментираното и очаквано риалити „Ергенът: Любов в рая“, след като осем красиви жени и осем самоуверени мъже скочиха без пожарогасител в горещото шоу. Художникът Йовица се поддаде на чара на лъчезарното миньонче Филипа. Козметоложката, която не си пада по еднократните авантюри и досега е имала само дълги връзки, също показа интерес към македонеца. Тя обаче излезе на среща не само с него, а и с актьора Петър, който я смята за умна и зряла, и иска да я опознае.

Междувременно студентката по право Емили предизвика смут, последван от бурен смях с провокативното си поведение - тя привика мъжете един по един при себе си и съблече ризите на повечето от тях. „Някои ми отказаха и това леко ме разочарова. Но всички, към които аз имам интерес, са голи!“, доволно обобщи участничката, която мечтае да стане прокурор. „Според мен, тя се държи така и в живота - няма никакви задръжки и ги съблича по домова книга!“, обобщи ситуацията Филипа и заложи секси алинея в закона за етажната собственост.

Студентката Емили, бижутерката Габи, моделът Натали и козметологът Филипа мислеха, че са в рая, докато на хоризонта не изгряха четири добре познати риалити героини. Ана-Шермин от сезон 3, Кристина и Габи от сезон 2, и Дениз, финалистката от сезон 1 на „Ергенът“, пристъпиха по плажа на Родос със самочувствието на опитни изкусителки, които не се плашат от конкуренция и, без да губят време, се насочиха към мъжете.

