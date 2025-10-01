Романтична целувка за Натали и Орлин, огън и жупел за Виктория в „Ергенът: Любов в рая“

Синята порта на рая се отвори и Виктория - бивш футболен мениджър и настояща инфлуенсърка, влезе в „Ергенът: Любов в рая“ с червени обувки на висок ток и сложи край на идилията. Решението ѝ да поздрави първо мъжете и да подмине ръцете, подадени от повечето жени, подразни риалити героите.

Моделът Ана-Шермин, която се познава с Виктория от третия сезон на „Ергенът“ и инфлуенсъркта Габи посрещнаха с остри думи новодошлата. Виктория също не спести мнението си за българката, живяла в Израел и разкри личната си мисия в най-горещото риалити - да свали маските, да провокира онези, които смята за фалшиви и да открие точния човек за себе си.

Без да губи ценно време, Виктория пусна първите си стрели към художника Йовица и козметоложката Филипа след като прецени, че двамата са разпрострели твъърде нашироко в любовното имение. Зад битовият спор кой къде ще спи надникна по-голямата дилема: Кой има повече права - вече оформените двойки или онези, които тепърва ще си търсят половинка?

По всичко личи, че Виктория смята да отстоява своите права и, може би, независимо от методите й, не всички ще я изолират. Дипломатичен тон към нея запазиха бизнесменът Красимир и юристката Кристина. Доброжелателно отношение демонстрира също фолкпевицата Киара, която позната Виктория от третия сезон на „Еренът“.

Докато емоциите и облаците над Родос се сгъстяваха, а вълните се издигаха застрашително, една от двойките преживя вълшебни, хармонични мигове. Хореографката Натали и музикантът Орлин се усамотиха сред природата, далеч от шума и дрязгите. „Харесва ми, че не бързаш, че ми даваш време и пространство“, каза очарователната блондинка на своя избраник и го целуна, а той хвана китарата и изпълни най-красивата песен само за нея.