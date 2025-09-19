Симона напусна „Ергенът: Любов в рая“, Емили се върна при Валентин, близнаци предизвикаха трус на Родос

В рая отново притъмня. Първата жена напусна „Ергенът: Любов в рая“ без да открие своята половинка. Симона, която работи като администратор в хотел и мечтаеше да преживее романтични мигове на Родос, остана без роза и си тръгна от най-горещото риалити.

В навечериено на церемонията под звездите Емили също се оказа без кавалер, след като отблъсна Валентин, който ѝ направи неприлично предложение и я разплака. Студентката по право очакваше, че ще напусне рая, но сгреши. Валентин, който няколко дни по-рано я разстрои, направи неочакван жест, за да я задържи. „Обидих много едно момиче. Затова тази вечер искам да дам розата си на Емили в знак на извинение към нея“, каза той под водопад от аплодисменти и получи обратно вниманието на момичето от село Кравино. „От днес нататък аз съм с Валентин. Искам да започнем начисто. Обичам Валентин!“, заяви студентката по право.

Роза-извинение получи и танцьорката Лили Естер. Поднесе ѝ я лекарят Пенко, който първо си позволи груби думи зад гърба ѝ, но впоследствие горчиво се разкая за тях. „Лили е страхотно момиче, на което можеш да разчиташ. Тя е борбен, прекрасен и честен човек“, каза докторът.

Церемонията премина без други изненади. Търговецът Джан Микеле даде роза на бижутерката Габи, предприемачът Виктор - на Дениз, която по-рано страстно целуна за първи път, музикантът Орлин - на танцьорката Натали, а художникът Йовица - на козметоложката Филипа. Финансистът Калоян поднесе цвете на инфлуенсърката Габи, бизнесменът Красимир - на модела Ана-Шермин, а актьорът Петър - на юристката Криси.

Привидното спокойствие в рая беше взривено от мъжественост и сексапил в двойна доза, след като атлетичните близнаци Атанас и Стефан влязоха в предаването. Впечатлени от тях, жените започнаха да флиртуват, а мъжете изгубиха доброто си настроение. Появата на близнаците разлюля най-силно Джан Микеле и той, изнервен, се скара на любимата си Габи, която възпитано посрещна новодошлите.