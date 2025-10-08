Търси се кавалер от (северо)запада за Ана-Шермин, нови мъже влизат в „Ергенът: Любов в рая“, жените дават най-добрата рецепта за парти

Емоционални, шумни, капризни, забавни и непредвидими, жените дават цвят и вкус на рая. В последните дни много от тях добавиха още подправки към най-горещото риалити като започнаха да се колебаят дали изборът им е правилен.

След дълги седмици на драматични препирни моделът Ана-Шермин спря да общува с бизнесмена Красимир, който не отговори на многобройните ѝ изисквания, а инфлуенсърката Габриела реши да й намери нов кавалер. „Ана трябва да се ориентира към Монтана!“, заяви в типичния си стил тя и привика на среща Орлин, сина на кмета на северозападния град, когото е решила да сватоса приятелката си от „Ергенът: Любов в рая“. Психоложката Дениз обаче предупреди, че Орлин и Ана са не просто от различни общини, а от различни планети. „Шермин иска да отиде на Запад, не на Северозапад“, засмя се тя.

Киара също се изправи пред дилема в коя посока да поеме. Фолкпевицата усети интереса на Красимир към нея, но също и забеляза, че отношенията му с Ана-Шермин не са приключили. Дали би се огледала за по-добър вариант? Категорично „Да“! Юристката Кристина, която почти беше задраскала отношенията си с Петър, пък реши да даде шанс на бъдещето им, а сдобряването им се превърна в романтична поема. Когато видя усмивката на любимата си, възпитаникът на Стефан Днаилов сътвори малък спектакъл само за нея. „Малката Ледена кралица се пропука, но не беше това целта. Не бих се качил на раманете ти, за да ме видят, не бих те уязвил, за да се покажа какъв мъжкар съм, защото мъжкарството е нещо различно - да поемаш отговорност, да се извиниш, да поговориш“, каза той и зарови лице в къдриците й.

След като дълги дни се оплакваха от скандалите и шума, генерирани от жените в любовното имение, мъжете се сблъскаха със скуката и тишината. Водещата Райна Караянева обяви, че според новите правила представителите на силния пол трябва да се изнесат в тяхната вила и да спрат да общуват със своите любими. Междувременно жените забъркаха най-добрата рецепта за парти –облякоха най-красивите си рокли и цяла вечер танцуваха, създадоха нови приятелства и посрещнаха новите попълнения в рая - трима мъже, които ще предизвикат и радост, и сълзи.