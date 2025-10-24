Тъжни сини очи: Орлин разби сърцето на Натали в „Ергенът: Любов в рая“

Една невинна игра завърши със съмнения, огорчение и сълзи в „Ергенът: Любов в рая“. Очарователната танцьорка Натали се почувства предадена от кавалера си, музиканта Орлин, който внесе смут в безоблачния им рай като прояви нетактичност и я накара да ревнува от две атрактивни жени.

Слънчевият следобед не предвещаваше буря. Седнали по двойки, с гръб един към друг, риалити героите се приготвиха за забавна ира. Според правилата, те трябваше отговорят на един и същи въпрос като вдигнат палец нагоре или го завъртят надолу. Съвпаденията в отговорите щяха да покажат подхождат ли си или не.

Оказа се, че Орлин и моделът Ана-Шермин имат почти пълно съвпадение и в очакванията, и в желанията си. Музикантът трябваше да отговаря на въпроси както в двойка с българката, израснала в Израел, така и с юристката Кристина. „При други обстоятелства двамата бихте ли могли да се влюбите?“, попита ги водещата Райна Караянева. Докато Кристина категорично обърна палец надолу, Орлин не отрече подобна възможност.

Поведението му разстои Натали и тя се опита да разбере доколко той наистина я харесва и привлечен ли е от други жени. Орлин сякаш не разбра, че я е наранил. Кметският син се зарадва, че тя ревнува и я поощри да изразява открито емоциите си. „Не знам дали Орлин е наясно с кого би искал да бъде. Питах го с коя жена има най-много съвпадения - не в играта, а по принцип, и ми стана много гадно, когато чух отговора - с Ани. А аз наистина имам чувства към този човек..“, каза тя и избухна в сълзи. В опит да я успокои, Джан Микеле, в чиито вени тече буйна италианска кръв, наля още масло в огъня. „Орлин гледа всички жени, комуникацията му е флиртуваща, а не е приятелска. Аз, като мъж, мога да преценя“, категоричен беше той.

Докато Натали тихо страдаше, страстите в любовното имение се нажежаваха, а гласовете на риалити героите се разгръщаха в широка гама - от еротичен шепот до гневен фалцет. Бизнесменът Красимир сподели сексуалните си фантазии на ухото на фолкпевицата Киара, а моделът Ана-Шермин и психоложката Дениз си устроиха шумен скандал на тема лично пространство.