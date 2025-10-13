Тихомир се колебае между Хени и Виктория, Радослав избира между Лили Естер и Натали в „Ергенът: Любов в рая“  
Тихомир се колебае между Хени и Виктория, Радослав избира между Лили Естер и Натали в „Ергенът: Любов в рая“  

Водовъртеж от емоции предизвикаха новите ергени, които пристигнаха в любовното имение с намерението да се преборят с конкуренцията и да открият своята роза. Чаровната, предразполагаща усмивка на Тихомир развълнува две огнени жени. Бившата футболна мениджърка и настояща инфлуенсърка Виктория призна, че не е безразлична към фитнес инструктора, но се притеснява от разликата във възрастта им. На този етап от живота си тя вече мисли за сериозна връзка и за семейство, но предполага, че фокусът на по-младият от нея Тихомир е различен. Танцьорката Хени също прояви интерес към новия ерген - в него тя видя силен характер, но и нежна, ранима душа. „Той е първото момче, което наистина ме докосна по някакъв начин тук“, призна просълзена тя след романтичната им среща, на която Тихомир ѝ разказа за битката на брат му с церебралната парализа.

Със стъпването си в „Ергенът: Любов в рая“ борсовият трейдър Радослав също беше изправен пред сериозна дилема. От една страна той е привлечен от танцьорката Лили Естер, в която вижда партньор за приключения и интелигентен човек, който, точно като него, се опитва да овладее силните си емоции. Новият ерген обаче не скри симпатиите си и към танцьорката Натали, която пленява с меко, женствено излъчване. След срещата си с модела Ана-Шермин Лъчезар също изпадна в колебание. Българката, израснала в Израел, го стресна с претенциите си и той се насочи към козметоложката Филипа без да си дава сметка, че скоро зад ъгъла ще се появи художникът с бурна македонска кръв Йовица.

