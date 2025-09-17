Вечерта на тайните, сълзите и признанията в "Ергенът: Любов в рая"

Следвай ни:

Следвай ни:

Смели признания, тежки обвинения, горчиви сълзи, болезнена откровеност и красиви любовни признания белязаха най-горещата вечер от старта на „Ергенът: Любов в рая“. Риалити героите попаднаха в торнадо от емоции, след като трябваше да отговарят на провокативни въпроси по време на банкета, на който всеки имаше право да попита останалите каквото желае, при това - анонимно.

В центъра на вниманието се оказа студентката по право Емили, която предизвиква противоречиви реакции в риалити героите. Според актьора Петър под маската ѝ на разкрепостена изкусителка се крие притеснително момиче. Козметоложката Филипа е категорична, че в Емили има дълбочина, а инфлуенсърката Габи подозира, че е наранена и, може би, крие травма. Моделът Ана-Шермин пък обяви младата жена от село Кравино за добър стратег, който успява да накара всички да я обсъждат. Повечето риалити герои се обединиха около мнението, че Емили е странен, но добър човек и застанаха зад нея, след като тя се обиди до сълзи от неприличното предложение на бившия боксьор и настоящ модел Валентин. „Мислех че съм обградена от хора, които са напълно непознати и затворени за мен , но се оказа, че всеки на тази маса притежава истинсо сърце и душа“, каза Емили.

По време на банкета участник анонимно пожела да разбере с колко мъже са имали интимна връзка жените. Емили и танцьорките Хени и Лили Естер, обявиха, че мъжете в живота им са малко. Дениз, която учи психология, се възмути от въпроса. „Недопустимо и неуважително е да задаваш този въпрос и да нямаш доблестта да си признаеш, че си го задал ти, който и да си“, каза тя.

В края на вечерта сблъсъците утихнаха и отстъпиха място на смях и любовни признания. Предприемачът Джан Микеле публично обяви, че е влюбен в бижутерката Габриела. „Няма нищо по-красиво от това един мъж да покаже чувствата си. За мен това приключение се превърна в приказка“, обяви пред всички той и получи аплодисменти за смелостта си. Но докато мъжете в „Ергенът: Любов в рая“ се оказаха готови да скочат без пояс в бурните любовни води, жените останаха да се колебаят на брега. Юристката Кристина призна, че харесва интелигентността и хумора на актьора Петър, но все още е резервирана, защото не е сигурна в неговата искреност. Филипа заяви, че има искрени чувства към художника Йовица, но се притеснява, че той може да ограничи свободата ѝ. А Ана-Шермин се усъмни, че бизнесменът Красимир се интерусва повече от външния ѝ вид, отколкото от характера ѝ.