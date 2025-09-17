Вечерта на тайните, сълзите и признанията в "Ергенът: Любов в рая"
Вечерта на тайните, сълзите и признанията в

Смели признания, тежки обвинения, горчиви сълзи, болезнена откровеност и красиви любовни признания белязаха най-горещата вечер от старта на „Ергенът: Любов в рая“. Риалити героите попаднаха в торнадо от емоции, след като трябваше да отговарят на провокативни въпроси по време на банкета, на който всеки имаше право да попита останалите каквото желае, при това - анонимно.  

В центъра на вниманието се оказа студентката по право Емили, която предизвиква противоречиви реакции в риалити героите. Според актьора Петър под маската ѝ на разкрепостена изкусителка се крие притеснително момиче. Козметоложката Филипа е категорична, че в Емили има дълбочина, а инфлуенсърката Габи подозира, че е наранена и, може би, крие травма. Моделът Ана-Шермин пък обяви младата жена от село Кравино за добър стратег, който успява да накара всички да я обсъждат. Повечето риалити герои се обединиха около мнението, че Емили е странен, но добър човек и застанаха зад нея, след като тя се обиди до сълзи от неприличното предложение на бившия боксьор и настоящ модел Валентин. „Мислех че съм обградена от хора, които са напълно непознати и затворени за мен , но се оказа, че всеки на тази маса притежава истинсо сърце и душа“, каза Емили.

По време на банкета участник анонимно пожела да разбере с колко мъже са имали интимна връзка жените. Емили и танцьорките Хени и Лили Естер, обявиха, че мъжете в живота им са малко. Дениз, която учи психология, се възмути от въпроса. „Недопустимо и неуважително е да задаваш този въпрос и да нямаш доблестта да си признаеш, че си го задал ти, който и да си“, каза тя.

 

В края на вечерта сблъсъците утихнаха и отстъпиха място на смях и любовни признания. Предприемачът Джан Микеле публично обяви, че е влюбен в бижутерката Габриела. „Няма нищо по-красиво от това един мъж да покаже чувствата си. За мен това приключение се превърна в приказка“, обяви пред всички той и получи аплодисменти за смелостта си. Но докато мъжете в „Ергенът: Любов в рая“ се оказаха готови да скочат без пояс в бурните любовни води, жените останаха да се колебаят на брега. Юристката Кристина призна, че харесва интелигентността и хумора на актьора Петър, но все още е резервирана, защото не е сигурна в неговата искреност. Филипа заяви, че има искрени чувства към художника Йовица, но се притеснява, че той може да ограничи свободата ѝ. А Ана-Шермин се усъмни, че бизнесменът Красимир се интерусва повече от външния ѝ вид, отколкото от характера ѝ. 

Гледайте
цели епизоди на

Новини
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.