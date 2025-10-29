Завръщане в рая: Изненадващ обрат върна Ана-Шермин в любовната игра

Красимир направи неочакван ход и рестартира романтичната игра в „Ергенът: Любов в рая“. Бизнесменът помоли Ана-Шермин да се върне в любовното имение и, въпреки драматичните им отношения, пожела двамата да оитат отначало, след като преди това поднесе роза на фолкпевицата Киара.

Хванати за ръка, риалити героите, които гледат на себе си като на най-специалната двойка, пристигнаха обратно в рая и предизвикаха шок. Изненадващото завръщане на Ана-Шермин зарадва юристката Кристина, развесели инфлуенсърката Габи и разстрои Киара, която се почувства несигурна и уязвима.

Дениз, която влезе в шумен конфликт с Ана, видимо остана равнодушна от обрата, защото е изправена пред по-важен казус - да разбере защо любимият ѝ Виктор неочаквано се отдръпна и без обяснение спря да ѝ говори. Според нея поведението му е детинско. Според него вината за неговата студенина е в любимата му и в неспособността ѝ да комуникира ясно, когато се появи проблем. „Когато стигнем до тема, която е трудна, Дениз забива, сърди се като малко дете и трябва да ѝ вадя думите с ченгел“, оплака се той на най-добрия си приятел в предаването, актьора Петър. Виктор се притесни, че Дениз може би има голямо его, защото е красива и известна. „Не че искам да се хваля, но аз съм 28-годишен добре изглеждащ милионер, да не си мисли, че мен никой не ме желае в реалността!“, обяви той и си представи как, на следващата церемония, ще накаже избраницата си като не приеме роза от нея.

Междувременно фитнес треньорът Тихомир, който чувства неудобство от увлечението на Виктория към него, я помоли да не се привързва твърде много. А тя се разплака горчиво, ядосана на себе си, че не е могла да изиграе хладнокръвно тяхната „политическа игра“, а е попаднала в капана на емоциите си.