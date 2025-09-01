Ана - Шермин Метушева
Ана - Шермин Метушева

Шермин е модел, снима по целия свят. Родена е в Ловеч, но от 18 години живее в Тел Авив. Заради обстановката в Израел се връща в България. Участва в „Ергенът“, сезон 3. Говори пет езика - български, иврит, руски, турски и английски. Има страст към литературата, която малцина биха очаквали от нея. Провокативна, секси и самоуверена. Знае как да се държи, за да спечели един мъж. Рядко остава сама, но връзките ѝ са краткотрайни. След участието ѝ в сезон 3 започва отношения с мъж, които продължават близо година, докато не разбира, че той има връзка и с друга. Без колебания търси своята съперница. Двете се сприятеляват и дружно зарязват въпросния Дон Жуан. За Шермин това е затворена книга. Време е за ново приключение.

