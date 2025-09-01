Филипа - Пламена Димитрова
Филипа - Пламена Димитрова

Филипа е биолог по образование, но работи като козметолог. Финансово се е осигурила сама. Бивша професионална гимнастичка и възпитаничка на Илияна Раева. Лъчезарна, открита, сладкодумна и интелигентна. Осъзната и здраво стъпила на краката си. Бързо влиза под кожата, лесно се сближава и умее да задържа хората около себе си. Семеен тип момиче, което никога не е имало one night stand. Връзките ѝ са само сериозни, а мъжете около нея са като от калъп - високи, тъмни, с бради и материално осигурени. Самата тя обича силно. Дълго и дълбоко страда след раздяла, но пък умее да се мобилизира. Готова е за семейство.

Филипа - Пламена Димитрова от
Гледайте
цели епизоди на

BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.