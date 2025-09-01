Филипа - Пламена Димитрова

Филипа е биолог по образование, но работи като козметолог. Финансово се е осигурила сама. Бивша професионална гимнастичка и възпитаничка на Илияна Раева. Лъчезарна, открита, сладкодумна и интелигентна. Осъзната и здраво стъпила на краката си. Бързо влиза под кожата, лесно се сближава и умее да задържа хората около себе си. Семеен тип момиче, което никога не е имало one night stand. Връзките ѝ са само сериозни, а мъжете около нея са като от калъп - високи, тъмни, с бради и материално осигурени. Самата тя обича силно. Дълго и дълбоко страда след раздяла, но пък умее да се мобилизира. Готова е за семейство.