Габриела Михайлова работи като бижутер. Изпъква в тълпа от хиляди и спира дъха с екзотичната си красота. Дълбочината на гласа ѝ и едва доловимото френско „р“ допълват обаянието ѝ. Габи си тежи на мястото, знае си цената. Плод е на стабилно семейство и е финансово удовлетворена. Прекъсва университета в трети курс, специалност „Архитектура“ и изкарва сертификат за експерт по диаманти. Работи в семейния бизнес - търговия със злато. Все още не е избрала категорична посока в живота си. Лута се между желанията на родителите си и своите копнежи.