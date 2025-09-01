Кристина Пламенова

Следвай ни:

Следвай ни:

Кристина е завършила право в УНСС, работи като юрист. Участва в „Ергенът“, сезон 2. Сладка бамбина с джобни размери и изящно лице. Стилът й е елегантен, корекциите - минимални, ненатрапчиви и точно на място. Визията ѝ е безупречна. Самочувствието - високо. Освен красива е и финансово независима. Промяната ѝ е предимно градивна по отношение на студенината, която показа в предишния сезон на „Ергенът“. Осъзнала е, че има проблем с изразяването на чувствата си. Вече е по-отворена към хората. Мечтае за любов като в приказките и е готова да разголи душата си пред подходящ партньор.