Лили Естер Омородион
Лили Естер е професионална танцьорка и модел. Родена е в България, но има етиопски и нигерийски корени. Екзотична и изваяна, с тяло на газела, тя не се страхува да бъде себе си - без филтри, без корекции, без преструвки и без излишна скромност. Лили е директна и дори провокативна. Тя е комбинация от сила и вътрешни несигурности, желание за контрол и нужда от емоционална близост, която обаче трудно допуска. Израснала в нестабилна семейна среда, развила е силно чувство за самосъхранение и недоверие към хората. Разочарована е от предишни връзки. За нея любовта е „лична изгода, докато не си омръзнем“.  

