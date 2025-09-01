Орлин Софрониев
Орлин е музикант, певец и продуцент, завършил в САЩ. Баща му е кмет на Монтана от 1999 г. до ден-днешен. Въпреки високия статус на семейството, Орлин е земен, а общуването с него е лесно и непринудено. Твърди, че никога не се е влюбвал истински и не бърза да задълбочава връзките си. Първо иска да се увери, че партньорката му харесва повече него, отколкото статуса му на кметски син. Изискванията му са високи - търси красива, екзотична, интелитентна жена с чувство за хумор. Признава, че идеята да се яви на кастинг за „Ергенът - любов в Рая“, е на баба му.

