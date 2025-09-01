Пенко Обретенов
Пенко Обретенов

Пенко е лекар по професия и романтик по душа. Харизматичен и атлетичен прагматик с висок интелект и разбито сърце. Израснал е в сурова среда и гледа твърдо през кафявите си очи. Любовта му поднася изпитание след изпитание - той винаги се влюбва в неподходящата жена. Последната му сериозна връзка оставя белези, които още не са заздравели. Пенко е идеалист и желанията му катастрофират в реалността. Мечтае за верен партньор, но е мнителен. Опаковал се е в желязна броня, под която прозира нежна душевност.

