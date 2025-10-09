Радослав Вълчанов

Следвай ни:

Следвай ни:

Радослав търгува на американската борса. Той е републикански шампион по плуване и има 4 медала по културизъм. Красив, висок, атлетичен, магнетичен. Живял е в Америка, обиколил е цяла Европа, Малдивите, Камбоджа, Ямайка, Тайланд, Бахамите, Хавайските острови. Граби с пълни шепи от живота, работи постоянно над себе си и общува с лекота. Не губи време в драми и тежки мисли. Широко скроен е и има опит с жените. Привличат го скромни и срамежливи момичета, които крият дълбочина зад своята тиха фасада. Не играе игри и не прави намеци - действа директно, без колебание.