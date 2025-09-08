Валентин Петров
Валентин Петров

Валентин е модел. Носител е на титлата Мистър Варна. Симпатично простодушен, чаровно забавен, по детски наивен. Колоритен, открит, директен, амбициозен, напорист. Обича да бърбори, бургаският му диалект е част от чара му.  В спор не пада по гръб, има мнение по всеки въпрос. Спортува и има конкретна професионална цел - да стане модел на Versace. Валентин е флиртаджия, обича „зарибявките“. Влюбва се лесно, но не изгражда дълбоки и дълготрайни отношения. Връзките за него са като екстремен спорт - без риск няма удоволствие.

