Братя Мангасариян подготвят концерт, на който отново ще звучат хитовете им

Гости в "Шоуто на Николаос Цитиридис" са актьорите Силвестър Силвестров, Александър Сано и Владислав Петров. Когато са заедно обаче, те са Зюмбюл, Среброто и Кулю, или с други думи братя Мангасариян.

Снимка: Олег Попов

Триото не сe e събирало от няколко години, но съвсем скоро ще разбият на пух и прах родната сцена, защото подготвят концерт, на който отново ще звучат хитовете им "Теро реро", "Бай Мангау" и други.

Снимка: Олег Попов

Присъствието им в телевизионните студиа винаги е съпроводено от много забавни импровизации, каквито не липсваха и тази вечер и това е рецептата за успех на Зюмбюл, Кулю и Среброто.

Снимка: Олег Попов

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