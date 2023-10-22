Какво е инсулиновата резистентност?

Днес в "Светът на здравето" д-р Неделя Щонова споделя много важна информация за инсулиновата резистентност.

Тя ни запознава с хормона, който регулира нивото на кръвната глюкоза – инсулинът. Той може да ни бъде и приятел, но и враг.

Проблемите започват, когато той не работи правилно. Това състояние се определя като инсулинова резистентност. Кое е това нещо, което кара клетките да станат нечувствителни към действието на инсулина, вижте във видеото.

Гост при д-р Неделя Щонова е д-р Райна Стоянова.