"Търси се... Какво не видяхте": Кой е балансьорът във връзката на Яна и Петко Димитрови?

Днес в "Търси се... Какво не видяхте" - Яна и Петко Димитрови.

Кой е балансьорът във връзката на Яна и Петко Димитрови?

"Като по-малък в моите връзки е имало едно кой е по-най - аз съм по-големият инат, аз съм по-големият мъжкар... Тук това нещо го няма, няма го това съревнование. Тези неща ги няма и много бързо намираме варианта, в който да си оправим монетния раздор", сподели Петко Димитров.

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