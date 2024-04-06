"Търси се...": Симеон Колев (1 част)
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06 Април 2024
Днешният гост въплъщава в себе си много и различни амплоа. Гласът му събужда радио слушателите вече повече от 20 години. Пише с неподправен стил книгите си и е отдаден баща.
Дълги години той беше любимият мъж на
Мариана Векилска, но след като пътищата им се разделиха останаха приятели и всеки пое по свой собствен път.
На неговата улица вече грее нова любов. Той продължава да пише, да твори, да бъде част от политическия живот и да бъде отдаден в ролята си на баща.
Посрещаме радиоводещия Симеон Колев.