"Търси се...": Симеон Колев (1 част)

Днешният гост въплъщава в себе си много и различни амплоа. Гласът му събужда радио слушателите вече повече от 20 години. Пише с неподправен стил книгите си и е отдаден баща.

Дълги години той беше любимият мъж на

Мариана Векилска, но след като пътищата им се разделиха останаха приятели и всеки пое по свой собствен път.

На неговата улица вече грее нова любов. Той продължава да пише, да твори, да бъде част от политическия живот и да бъде отдаден в ролята си на баща.

Посрещаме радиоводещия Симеон Колев.