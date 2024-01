„Личностите” с Кристина Газиева: Михаил Минков, който гледа към звездите

Михаил Минков е един от най-емблематичните астрофотографи не само в България, но и в световен мащаб. Завършва изобразително изкуство в Националното училище по изкуствата "Добри Христов" във Варна. Професионалният му път продължава в сферата на графичния дизайн, но любовта му към фотографията е, от както се помни. Още в детска възраст започва да снима с лентов фотоапарат, а преди няколко години насочва поглед към нощното небе, което запечатва в кадри, спечелили редица награди. През 2022 година престижият конкурс "Astronomy Photographer of the Year", организиран от Кралската обсерватория в Лондон, класира негов кадър на второ място сред десетки други снимки на известни астрофотографи от света. През 2023 година авторитетният конкурс "Milky Way Photographer of the Year" го отличава като един от 25-те най-добри астрофотографи в цял свят. Кадри на Михаил Минков са публикувани в редица световни медии като "National Geographic", "BBC Earth", "The Guardian", NASA, "Sky News", "Forbes".