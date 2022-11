Иво Димчев: Изживявам се като съвременен антрополог и изследовател

За Иво Димчев повече пишат световните, отколкото нашите медии. "Financial Times", "New Yorker", BBC го наричат културен феномен, New York Times пишат няколко статии за него, нарича го извънземен и го сравнява с покойния актьор Робин Уилямс. Певецът пък Роби Уиляс се скара с жена си заради Димчев, защото докато журираше в най-популярното английско риалити двамата съпрузи влязоха в спор дали българинът да продължи. Димчев беше част от предаването три кръга, в които пееше само свои песни. Режисьорът на култовия сериал "Туин пийкс" Дейвид Линч нарича Димчев човек с такова голямо присъствие и невероятен глас. Един от най-успешните българи зад граница Иво Димчев навремето науска ВИТИЗ, въпреки че е приет в класа на проф. Крикор Азарян с асистенти Тодор Колев и Атанас Атанасов. По време на пандемията изнасяше концерти по домовете на хората, а когато избухна войната в Украйна артистът пя в бежански лагери на границата на Украйна с Полша.