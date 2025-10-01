Кристиян Генчев – успял в бизнеса, готов за любовта в „Ергенът“ 5

Романтичното риалити се завръща през 2026 г., кастингът за дамите е отворен

Трима мъже – Кристиян Генчев, Марин Станев и Стоян Димов се впускат в търсенето на своята половинка в новия сезон на романтичното риалити „Ергенът“. Те са различни, те имат собствени истории и мечти, но ги обединява желанието да намерят жената, към която да се обърнат с „моя любов“.

Кой е Кристиян Генчев и какъв е в живота, днес в ефира на „Преди обед“ разкри брат му Виктор Генчев, който гостува заедно със съпругата си Ангелина и голямата си дъщеря Алекса при Венета Райкова. 

Крис е на 36 години. През 2014 г. заминава за САЩ, където сбъдва своята американска мечта. Днес Крис живее в Лос Анжелис, а бизнеса си развива в Оклахома. Това, което липсва в живота му е истинската любов. Жена, с която да сподели живота си, да растат заедно и да изградят стабилно семейство.

Крис е роден в София и израства в семейство, пълно с любов. Родителите му са заедно от ученическите си години. Виктор е по-малкият брат, който е вече семеен с 2 деца. На 20 години Кристиян за първи път усеща, че в България не може да намери онова свое развитие, за което мечтае. На 8 май 2014 година Крис отваря чисто нова страница от живота си. Получил одобрението на родителите и брат си, той заминава на бригада в Америка с точно 1000 долара и до ден днешен живее там. Първата му работа зад Океана е като спасител във Флорида. След това се мести в Лос Анджелис и става доставчик на пица в италиански ресторант. След 3 години много работа и имигрантски живот, Кристиян среща американката Марина, за която по-късно се жени. Двамата се запознават в кафене в Ел Ей, а след година и половина Крис предлага на Марина годежен пръстен в Лас Вегас по време на шоу на Дейвид Копърфийлд с личната помощ на прочутия илюзионист. Следва голяма сватба, а първата им брачна нощ е и първият път, когато двамата са сексуално интимни, заради религиозните вярвания на Марина. След няколко години семеен живот по американски, обаче, двамата осъзнават огромните си различия от всякакъв характер и се развеждат.

Вече като напълно законен американски гражданин и свободен мъж, отдаден на работата, Крис се впуска в различни бизнес начинания. Днес той развива успешен бизнес в щата Оклахома с отглеждане на канабис за медицински цели. Постигнал своята американска мечта, сега Кристиян е в търсене на онази любов, с която да създаде стабилно семейство с няколко деца.

„Обичам децата. Моят брат ме изпревари вече с цели две красиви племеннички, които приемам като свои деца. Затова и реших сам да се свържа с екипа на „Ергенът“. Имам усещането и надеждата, че там и по този начин ми е отредено да срещна голямата си любов, с която да се допълваме и заедно да създадем здраво и щастливо семейство. You will never know unless you try".

Крис обича да пътува и да преоткрива нови и интересни места. Харесва здравословната и качествена храна. Важно му е жената до него да има кариерни амбиции и да градят заедно. В същото време на драго сърце би помагал във всякаква домакинска работа. „Голямото ми желание е да намеря жена, с която да се смеем, да се разгадаваме и да се вдъхновяваме. Жена, която ще ме обича не заради маската, а заради човека зад маската. Търся партньорка, която ще бъде мое вдъхновение и подкрепа, която ще ме предизвика да бъда най-добрата версия на себе си. Жена, която ще сподели с мен не само радостите, но и трудностите и ще бъде готова да изгради заедно с мен бъдеще, изпълнено с любов и смисъл“.

Кристиян е готов да открие своята истинска любов и да изгради бъдеще, изпълнено с радост и смисъл. Всяка представителка на нежния пол, която все още не е открила своята половинка и смята, че може да я намери в лицето на Крис може да направи първата стъпка към щастието, като се запише за кастинг за шоуто на сайта btv.bg/ergenat.

Всичко за “Ергенът” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram.

