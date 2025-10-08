Марин Станев по пътя към истинската любовта в „Ергенът“ 5

Кастингът за дамите е отворен до 19 октомври

Реклама

Марин Станев, Кристиян Генчев и Стоян Димов са тримата мъже, които тръгват по пътя на любовта в новия сезон на романтичното риалити „Ергенът“. Всеки от тях носи своята уникална история, характер и мечти, но общата им цел е една – да открият жената, която ще нарекат своя истинска любов.

Кой е Марин Станев и какъв е в живота, днес в ефира на „Преди обед“ разкриха неговите приятели Памела Уебхе и Ивелин Маджаров в разговор с Оля Малинова и креативния продуцент Николай Николов. 

Марин Станев е на 27 години. Роден е във Варна, но от няколко години живее и работи в София. Израства в докторско семейство и самият той е лекар по образование, но не практикува в сферата на традиционната медицина. В момента работи като специалист по клинични проучвания в голяма компания.

„От години се интересувам силно от концепцията за здраве - било то физическо, психическо или душевно. Вярвам, че всички имаме потребност да проявяваме по-сериозен интерес към това. Иначе, аз съм един обичаен, средностатистически мъж, който не се взема насериозно. Обичам моментите с приятели, в които се смеем до припадък. Обичам също дълги разходки в гората, изкачване на върхове, люшкане в хамак с книжка в ръка – всичко онова, което те кара да си кажеш: Ех, това трябва да го правя по-често! Стремя се да бъда добър човек - както към себе си, така и към другите. Целя да съм истински - и в думите, и в действията си. За целта обаче човек трябва да има способността да е искрен - и то най-вече към себе си. „Ергенът“ за мен е надежда да намеря жена също толкова несъвършена като мен, която се стреми да бъде по-добра с всеки изминал ден. Да е самоуверена, но да не се страхува да покаже уязвимост. Да обича приключенията, но и да цени тихите вечери вкъщи. Жена, която знае как да се радва на малките неща - от първата глътка кафе сутрин до слънчевия лъч, озаряващ лицето й. Важно ми е човекът до мен да има страст - към живота, към мечтите си и към хората, които обича. Наранявали са ме неведнъж - с лъжи, с действия или пък с липсата на такива. Не съм тук за игрички. Търся истинско свързване с човек, който дълбоко резонира с това, което съм аз. Искам да се учим взаимно, да израстваме заедно, да се подкрепяме и вдъхновяваме“.

Марин е готов да поеме по пътя към истинската любов и да създаде бъдеще, изпълнено с споделени моменти, радост и дълбоко значение. Всяка жена, която все още търси своята сродна душа и вярва, че може да я открие в лицето на Крис, има възможност да направи първата крачка към това вълнуващо приключение, като се запише за кастинг за предаването на сайта btv.bg/ergenat.

Всичко за “Ергенът” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram.

Гледайте
цели епизоди на

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.