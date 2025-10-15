Стоян Димов – артистичната душа, готова за голямата любов в „Ергенът“ 5

Кастингът за дамите приключва на 19 октомври

Реклама

Тримата млади мъже, които ще поемат по пътя към любовта в новия сезон на романтичното риалити „Ергенът“ са Марин Станев, Кристиян Генчев и Стоян Димов. Мъже, с неподправен характер, вълнуващи истории и големи мечти. Нещото, което ги обединява е стремежът да открият жената, с която да изградят истинска връзка, базирана на любов и лоялност, и бъдеще, изпълнено с вълшебни мигове.

Кой всъщност е Стоян Димов и какъв човек е в реалния живот – това разкриха неговата майка Елена Димова и близкият му приятел Христо Нечев в откровен разговор с Оля Малинова в ефира на „Преди обед“.

Стоян Димов е на 30 години, роден и живее в Пловдив. Макар да е завършил право, още след дипломирането си осъзнава, че юридическата професия не отговаря на неговата същност. Артистичната му душа копнее за сцена, творчество и вълнуващ живот, изпълнен с емоции. Днес Стоян работи като брокер на недвижими имоти – професия, която му носи удовлетворение и сам казва за себе си, че му се отдава.

„Креативна личност съм. Умея да вдъхвам живот в заобикалящата ме среда и да правя нещата вълнуващи. В свободното си време не обичам да стоя на едно място. Движението ме зарежда, дава ми възможност да мисля ясно и да имам правилен усет за нещата. Обожавам дългите разходки на романтични дестинации, нестандартните разговори за живота и неочакваните приключения. Спонтанен съм и умея да се забавлявам във всякакви ситуации. Както са казали хората, ако живота ти поднесе лимони, направи си лимонада…Спортувам от малък, движението под всякаква форма е част от моето ежедневие, тъй като ме кара да се чувствам добре и себе си. Това, съчетано с хубава истинска храна, пълноценен сън и повече комуникация на живо, отколкото пред екрана, е част от личната ми формула за това да бъдеш успешен и удовлетворен!“

В личен план той мечтае да срещне емоционално интелигентна жена – с жизнерадостен и спонтанен поглед към живота, с непринуденост и дълбочина в общуването.

„Аз умея да слушам истински и съм доста интуитивен, затова си мисля, че знам как да допринеса жената до мен да се чувства пълноценна и специална. По принцип търся естетика във всичко и визията на жената е важна за мен, най-малкото защото говори и за това колко добре един човек умее да се грижи за себе си“.

Стоян е готов да тръгне по пътя към истинската любов и да изгради бъдеще, изпълнено със споделени мигове, вечно щастие. Ако има дами, които вярват, че сродната им душа е Стоян, могат да се запишат за кастинг на сайта btv.bg/ergenat до 19 октомври и да направят първата крачка към едно вълнуващо приключение.

Всичко за “Ергенът” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram.

Гледайте
цели епизоди на
Тагове: Ергенът

Последни

Реклама

Зареди още
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.