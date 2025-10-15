Стоян Димов – артистичната душа, готова за голямата любов в „Ергенът“ 5

Тримата млади мъже, които ще поемат по пътя към любовта в новия сезон на романтичното риалити „Ергенът“ са Марин Станев, Кристиян Генчев и Стоян Димов. Мъже, с неподправен характер, вълнуващи истории и големи мечти. Нещото, което ги обединява е стремежът да открият жената, с която да изградят истинска връзка, базирана на любов и лоялност, и бъдеще, изпълнено с вълшебни мигове.

Кой всъщност е Стоян Димов и какъв човек е в реалния живот – това разкриха неговата майка Елена Димова и близкият му приятел Христо Нечев в откровен разговор с Оля Малинова в ефира на „Преди обед“.

Стоян Димов е на 30 години, роден и живее в Пловдив. Макар да е завършил право, още след дипломирането си осъзнава, че юридическата професия не отговаря на неговата същност. Артистичната му душа копнее за сцена, творчество и вълнуващ живот, изпълнен с емоции. Днес Стоян работи като брокер на недвижими имоти – професия, която му носи удовлетворение и сам казва за себе си, че му се отдава.

„Креативна личност съм. Умея да вдъхвам живот в заобикалящата ме среда и да правя нещата вълнуващи. В свободното си време не обичам да стоя на едно място. Движението ме зарежда, дава ми възможност да мисля ясно и да имам правилен усет за нещата. Обожавам дългите разходки на романтични дестинации, нестандартните разговори за живота и неочакваните приключения. Спонтанен съм и умея да се забавлявам във всякакви ситуации. Както са казали хората, ако живота ти поднесе лимони, направи си лимонада…Спортувам от малък, движението под всякаква форма е част от моето ежедневие, тъй като ме кара да се чувствам добре и себе си. Това, съчетано с хубава истинска храна, пълноценен сън и повече комуникация на живо, отколкото пред екрана, е част от личната ми формула за това да бъдеш успешен и удовлетворен!“

В личен план той мечтае да срещне емоционално интелигентна жена – с жизнерадостен и спонтанен поглед към живота, с непринуденост и дълбочина в общуването.

„Аз умея да слушам истински и съм доста интуитивен, затова си мисля, че знам как да допринеса жената до мен да се чувства пълноценна и специална. По принцип търся естетика във всичко и визията на жената е важна за мен, най-малкото защото говори и за това колко добре един човек умее да се грижи за себе си“.

Стоян е готов да тръгне по пътя към истинската любов и да изгради бъдеще, изпълнено със споделени мигове, вечно щастие. Ако има дами, които вярват, че сродната им душа е Стоян, могат да се запишат за кастинг на сайта btv.bg/ergenat до 19 октомври и да направят първата крачка към едно вълнуващо приключение.

