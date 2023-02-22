Евгени: Валерия е много нежна и красива. Заинтригува ме още в мига, в който я видях. Нямам търпение да разбера повече за нея.

Как се чувства Валерия? Вижте във видеото!

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