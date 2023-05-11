Поли: Няма ме в любовните послания

"Няма ме в любовните послания. Пиша и драскам. Драскам и пиша. Нищо любовно не ми идва. Колкото мога да дърдоря постоянно, толкова не мога да пиша любовни послания", казва Поли. Вижте какъв е нейният обет към Евгени.

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