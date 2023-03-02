Ергенът

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Ще съсипе ли Евгени приятелството между Валерия и Айлин?

И ще промени ли нещо целувката между Валерия и Евгени?

02 Март 2023

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След целувката с Евгени Валерия усеща в себе си буря от емоции. Затова красавицата реши да сподели със своите най-близки приятелки в имението Айлин и Джия. Но дали това няма да сложи край на тяхната дружба?

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Тагове: валерия елисавета целувка сезон 2 габи джия айлин ергенът

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