Виктория под нападките на останалите момичета
В какво я обвиняват?
03 Май 2023
Ирина от своя страна има въпрос към Виктория: "Понеже все повече се колебаеш дали Евгени е за теб, осъзнаваш ли, че реално вземаш мястото на някое момиче, което много искрено и истински се отнася към него?".
Как отговори Виктория - вижте във видеото.
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