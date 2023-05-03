Виктория под нападките на останалите момичета

Ирина от своя страна има въпрос към Виктория: "Понеже все повече се колебаеш дали Евгени е за теб, осъзнаваш ли, че реално вземаш мястото на някое момиче, което много искрено и истински се отнася към него?".

Как отговори Виктория - вижте във видеото.

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