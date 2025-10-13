Бачорски и Неве изпълняват „смъртни присъди“ в „Traitors: Игра на предатели“ – във вторник от 20:00 ч. по bTV

Следвай ни:

Следвай ни:

Във вторник вечер (14 октомври) в „Traitors: Игра на предатели“ зрителите на bTV ще станат свидетели на безпрецедентен момент, в който „предателите“ ще бъдат принудени да вземат най-стратегическото си решение до този момент. След като водещият Владимир Карамазов прекъсна тайния конклав на Даниел Бачорски и Невена Бозукова – Неве с новината, че трябва да издадат „смъртни присъди“ за четирима участници в Имението на тайните, двамата „трейтъри“ ще получат възможността да объркат хода на играта още повече.

Само една от „смъртните присъди“ предстои да бъде изпълнена, като двамата останали „предатели“ могат да избират между играчи, които нямат щит, или пък да посочат самите себе си. Докато Бачорски прецени да запази присъщото си хладнокръвие и да действа премерено, Неве избра да рискува, намеквайки, че е готова да запише собственото си име сред „осъдените“ – стратегически ход, който може да я превърне както в гениален тактик, така и в следващата жертва. Дали дръзкото ѝ намерение ще се окаже смело решение, което ще ѝ спечели време и доверие, или пък ще се превърне в тотално грешен ход, който ще я постави на прицел?

На сутринта, когато традиционно се събират за закуска, участниците ще установят, че за пръв път от началото на играта нощта е преминала без „убийство“ и всички са налични в пълен състав. Водещият Владимир Карамазов обаче ще разтърси приповдигнатото настроение с новината, че четирима от тях са получили „смъртна присъда“. Това определено обещава да предизвиква смут и паника сред „праведните“, а спекулациите за ново „прелъстяване“ ще се разпространят мълниеносно. Как ще реагират участниците, когато разберат, че „предателите“ също имат право да включат себе си в списъка със „смъртните присъди“ и дали това ще отключи лавина от подозрения, предстои да научим във вторник в 20:00 ч. по bTV.

В поредната напрегната мисия един от „осъдените“ ще получи възможност да спечели щит и да се спаси от „убийство“. Играчите предстои да се разделят на четири отбора, всеки от тях воден от един „осъден“. Залогът никога не е бил по-висок, а четиримата обречени ще се борят не само за собствения си живот в играта, но и за възможността да докажат, че заслужават доверие. Мисията ще тества доколко добре участниците се познават, а в надпреварата с времето всяка грешка може да ги отведе в… задънена улица.

Зрителите на bTV ще станат свидетели и невиждана до този момент кръгла маса, която заплашва да промени баланса на силите в Имението на тайните. Думите ще се окажат по-смъртоносни от всяко „убийство“, а интуицията и хладният разум – единственото средство за оцеляване… Какъв ще е изходът, ще разберем във вторник вечер от 20:00 само по bTV.

Всичко за „Traitors: Игра на предатели” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.

Не пропускайте следващия епизод на „Traitors: Игра на предатели“ – във вторник (14 октомври) от 20:00 ч. само по bTV!