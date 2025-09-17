Бачорски, Неве и Георги Янев са тримата „предатели“ в „Traitors: Игра на предатели“. В сряда вечер стават ясни имената на първия „убит“ и първия прогонен от кръглата маса.

Най-доброто телевизионно предаване в света за последните години – The Traitors – носител на BAFTA Television Award за Best Reality & Constructed Factual (2023) и многократен победител на Primetime Emmy (2023, 2024, 2025), включително за „Най-добро риалити състезателно шоу“ и „Най-добър водещ“, продукция на Studio Lambert и световен хит, гледан в десетки държави, направи своя дебют в България във вторник вечер по bTV. Българските зрители веднага го припознаха като впечатляващо, ново и различно преживяване, а в социалните мрежи стартираха активни дискусии и коментари още по време на премиерния епизод.

Във вторник вечер (16 септември) зрителите на bTV бяха въвлечени в загадъчния свят на „Traitors: Игра на предатели“. 25 известни личности от различни сфери прекрачиха прага на Имението на тайните, където бяха посрещнати от водещия на играта – Владимир Карамазов. „Тук решенията ще взимате вие и всяко ваше решение ще има конкретни последствия“, предупреди ги той секунди преди да им поднесе първата неочаквана изненада.

Без да имат възможност да се опознаят, 25-та участници трябваше да се разпределят по „двойки на доверието“. Нечетният брой на играчите стана причина инфлуенсърката Даяна Йорданова да остане сама, „отлъчена“ от останалите двойки. Това обаче ѝ донесе неочаквана власт и привилегията да посочи хората в групата, на които има най-малко доверие. В резултат на нейния избор, актрисата Диляна Попова, водещата и стенд ъп комик Оля Малинова и риалити героят Георги Коджабашев напуснаха играта още преди тя да е започнала истински.

С действията си още в първите минути Даяна се превърна не само в централна фигура в Имението на тайните, но и в основен дразнител за някои от участниците. В първата мисия с Троянския кон тя оспорваше решенията на групата, опитваше да подкопае авторитета на Владо Николов и всяваше напрежение сред останалите.

Първият епизод на „Traitors: Игра на предатели“ бе белязан и от Церемонията по определянето на предателите, която зададе хода на цялата игра. Самоличностите на хората, които ще действат в сенките и ще „убиват“ праведни, бяха определени лично от водещия Владимир Карамазов чрез потупване по рамото на кръглата маса. Неговата ръка се спря на бизнесмена Даниел Бачорски, риалити героят Георги Янев и актрисата Невена Бозукова – Неве. Тримата положиха клетва за „вярност“, но още по време на първия си таен конклав се сблъскаха във вижданията си относно стратегията за отстраняването на „праведните“.

Въпреки разногласията, тримата все пак стигнаха до решение кой да бъде първият „убит“, а неговото име зрителите на bTV ще научат в сряда вечер (17 септември) от 20 часа във втория епизод на „Traitors: Игра на предатели“. Тогава ще се проведе и първото елиминиране от кръглата маса. На нея всички участници ще трябва да гласуват за човек от групата, когото смятат за „предател“, като поставят името му на масата пред останалите. Събралият най-много гласове ще бъде прогонен от играта и ще трябва да напусне Имението завинаги, признавайки дали е „праведен“ или „предател“. Кръглата маса неминуемо ще доведе до напрежение и първи открити конфликти между участниците в играта, а дали ще бъде отстранен някой от тримата „предатели“, или в жертва ще падне „праведен“, предстои да разберем в 20:00 ч. само по bTV!

Новият риалити формат по bTV ще бъде съпроводен от специално телевизионно студио – „Traitors: Маските падат“ с водещ Десислава Стоянова. Стартът му е на 28 септември (неделя), веднага след България търси талант. Отпадналите от играта ще се изправят пред въпросите на Деси, а зрителите ще станат свидетели на нови разкрития за отношенията между участниците и неподозирани гледни точки към преживяното в имението и причините, довели до тяхното отстраняване. С падането на маските ще излязат дълбоко пазени тайни и истини, останали скрити зад кадър.

Всичко за “Traitors: Игра на предатели” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.

Не пропускайте следващия епизод на „Traitors: Игра на предатели“ – в сряда вечер (17 септември) от 20:00 ч. само по bTV!