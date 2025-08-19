Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Антон Стефанов, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на тайните в „Traitors: Игра на предатели“
Даниел Бачорски, Анна-Мария Граченова, Антон Стефанов, Оля Малинова и Иван Юруков поемат към имението на тайните в „Traitors: Игра на предатели“

В имението на тайните, където всяка дума може да бъде капан, а всяка усмивка – завеса пред скрита истина, пристъпват нови участници. Там, където съюзите се изграждат и рухват за миг, а сенките винаги дебнат, пет добре познати лица се включват в предизвикателството на „Traitors: Игра на предатели“ тази есен по bTV.

Бизнесменът Даниел Бачорски е човек, способен да излезе чист дори от най-мръсната игра. Бизнесдамата със силен нюх Ана-Мария Граченова, която в „Ергенът“4 си заслужи прозвището „Офицерът“ на Мартин Елвиса – влиза въоръжена със сила на думите й, които винаги попадат право в целта. Светският журналист Антон Стефанов пристъпва с привидна небрежност, но с умение да прониква до най-дълбоко пазените тайни. Водещата Оля Малинова залага на хумора и чара си, а истинското ѝ оръжие е способността да печели доверие. Актьорът Иван Юруков, изиграл стотици лица на сцената, остава загадка – коя ще бъде истинската му роля в тази игра?

С всяко ново име прага на имението на тайните прекрачват личности с различни стратегии и скрити намерения. Двайсет популярни участници вече са събрани на едно място, където доверието е по-ценно от злато, но и по-опасно от нож в гръб. Те идват от различни светове – сцена, телевизия, бизнес, социални мрежи – и носят със себе си чар, опит, хитрост и амбиция. Но в свят, в който маските падат, а предателството винаги дебне в сенките, никой не може да е сигурен кой е приятел и кой враг. Кой ще успее да изгради най-силния съюз, кой ще надхитри останалите и кой ще се окаже разобличен? Отговорите ще станат ясни тази есен в „Traitors: Игра на предатели“ по bTV.

Наближава моментът, в който никой вече няма да е сигурен в никого.

Отговорите ще бъдат разкрити съвсем скоро. Защото в “ Traitors: Игра на предатели ” доверието може да бъде най-опасното оръжие.

