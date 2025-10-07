Искра Онцова и Станимир Гъмов отпаднаха от „Traitors: Игра на предатели“ по bTV

Новият епизод на „Traitors: Игра на предатели“, излъчен във вторник вечер по bTV, затвърди усещането, че в Имението на тайните никой не е в безопасност – дори и самите „предатели“. След като най-младият „трейтър“ Георги Янев бе разкрит и прогонен, в конклава останаха само Даниел Бачорски и Невена Бозукова – Неве. Двамата получиха възможност да вербуват нов съюзник, но в крайна сметка отказаха да поканят друг и решиха да продължат като дуо, нанасяйки нов смъртоносен удар.

Тяхна следваща жертва стана телевизионната съдийка Искра Онцова. „Искра е силен играч. Тя не води други разговори освен за играта и това кой е предател“, категоричен бе Бачорски, посочвайки нейното име като предложение за „убийство“. През нощта Онцова бе повикана, за да научи, че е била отстранена от играта по волята на „предателите“. „Моето убийство не е случайно. То вече е съвсем стратегическо с идеята да бъда елиминирана като активен и мислещ играч“, сподели тя, видимо разочарована, преди да напусне завинаги Имението на тайните.

Поредното „убийство“ предизвика вълна от подозрения сред „праведните“, а Бачорски използва хаоса, за да насочи вниманието към новата си жертва – Станимир Гъмов. След екзалтираната реакция на актьора при разобличаването на Георги Янев на последната кръгла маса, мнозина започнаха да смятат, че той прикрива нещо. С поредния си смел ход Бачорски всъщност подготвяше следващия си удар – да отстрани собствената си „съюзничка в сенките“ Неве. Въпреки че усещаше, че нещо се готви от страна на бизнесмена, актрисата предпочете да спази уговорката им да не се атакуват взаимно.

Кулминацията настъпи на кръглата маса, където обвиненията срещу Гъмов започнаха да прехвърчат от всички страни. Така той събра най-много гласове, изпреварвайки само с един вот Анна-Мария, и бе посочен за евентуален „предател“. Признанието му, обаче, че е праведен, разтърси всички. Владо Николов сведе глава, губейки най-близкия си човек в играта, а Антон Стефанов не успя да сдържи сълзите си, осъзнавайки, че за пореден път „праведните“ са сгрешили в преценката си. След драматичното елиминиране на Гъмов напрежението в Имението на тайните достигна точка на кипене. Ева директно обвини Неве, че не е подкрепила актьора в критичния момент, въпреки че двамата винаги са били близки. Поведението на Неве стана обект на коментари от страна и на други играчи и даде почва за следващия ход на Бачорски, а именно – да продължи напред без актрисата.

По време на епизода зрителите на bTV станаха свидетели и на поредната тежка мисия, която постави на изпитание физическите и психическите сили на участниците. В изпитанието „Пътеката на кошмарите“ те трябваше да преминат по стръмен терен край Дунава с тежки раници, пълни с камъни, за да съберат златни монети, с които да увеличат наградния си фонд. Задачата се оказа изтощителна дори за най-подготвените и най-вече за актрисата и модел Глория Петкова, която рухна от умора. Станимир Гъмов пък показа забележителна воля, предприемайки цели две изкачвания, с което си спечели уважението на Владо Николов.

През нощта конклавът на Даниел Бачорски и Невена Бозукова бе прекъснат неочаквано с повята на водещия Владимир Карамазов, който обяви, че днес няма да има убийство. „За сметка на това, ще имате възможността да объркате играта още повече. Искам от вас да посочите четирима играчи, на които да издадете смъртна присъда. Само една от тези присъди ще бъде изпълнена. Може да избирате от играчи, които нямат щит, но може да посочите и някой от вас самите. Следващата мисия ще даде шанс на един от осъдените да се спаси. Имената на играчите със смъртна присъда ще бъдат обявени на сутринта на закуска“, заяви той, заставяйки Бачорски и Бозукова да вземат ключово решение. И докато актрисата бе готова да рискува всичко и да напише името си в „четворката“, бизнесменът отказа да действа импулсивно.

