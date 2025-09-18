Иван Юруков и Мира Радева напуснаха „Traitors: Игра на предатели“ по bTV

Иван Юруков и Мира Радева бяха отстранени от Имението на тайните в най-новия риалити формат на bTV – „Traitors: Игра на предатели“. Актьорът бе „убит“ от тримата „предатели“ – Даниел Бачорски, Невена Бозукова – Неве и Георги Янев – след първия им таен конклав, а социоложката бе „прогонена“ от останалите участници на кръглата маса.

Сутринта в имението на тайните започна в очакване и напрежение. Участниците се събраха на закуска, за да разберат кой е станал първата жертва на „предателите“. Последна прага на имението прекрачи актрисата Глория Петкова, която разкри, че е получила писмо, че е „оцеляла“ тази нощ. Това веднага я наведе на мисълта, че именно тя е била нарочена за „убийство“ от „предателите“. За да разсее нарастващите съмнения към себе си, Неве реши да заблуди останалите, като заяви, че също е получила такова писмо. Точното ѝ описание на обстановката и детайлите, които тя изтъкна импровизирайки, убедиха категорично Глория, че Невена е „праведна“. Освен нея, актрисата успя да подведе и Анна-Мария и Даниел Петканов, който дори ѝ се извини, че я е подозирал.

Този, който не се появи на закуска, бе актьорът Иван Юруков, чието име предната нощ „предателите“ записаха в свитъка си по време на първия таен конклав. „Аз съм за Иван. Странен е – хем го заподозряваш, хем не“, предложи първа Неве името на Юруков. „Иван дойде при мен, усмихна се и в неговия налудничав стил и ми каза: „Ще ме пощадиш ли?“. Аз имам притеснения, че той ще ме наклепа мен“, категоричен бе Бачорски. „За мен Иван е неутрален. Това е глас, който тотално ни дава един ход предимство. Празен ден за тях – убит човек за нас“, подходи стратегически Георги Янев. „Моята теория се потвърди. Избрах да намеря начин да намекна на Дани Бачорски, че знам. Надявам се да съм успял да подскажа на някой от праведните кои са предателите“, заяви Иван преди да напусне Имението на тайните.

Малко по-късно се състоя и първото прогонване от кръглата маса, на която участниците трябваше да посочат името на този от тях, когото подозират за „предател“. След напрегнати дискусии, изпълнени с взаимни обвинения, гласовете се разделиха основно между Мира Радева и Мирела. Първоначалното равенство доведе до прегласуване, на което социоложката събра най-много гласове и бе принудена да напусне играта. Разкритието, че тя е „праведна“, предизвика шок и разочарование сред останалите, които осъзнаха, че са допуснали първата си сериозна грешка. Провалът на групата разклати съюзите и доведе до нови подозрения. Ева, Глория и Мирела изразиха открито недоволството си от случилото се и започнаха да търсят кой е подвел останалите. Под съмнение попадна Искра, която според тях е изиграла ключова роля в убеждаването на групата да елиминира Мира.

„Traitors: Игра на предатели“ продължава във вторник вечер (23 септември) от 20:00 ч. по bTV с трети епизод, в който зрителите ще станат свидетели на невиждано до този момент разединение между тримата „предатели“ и поредна изненада за участниците, които ще са изправени пред труден избор..

