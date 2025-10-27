Извънредна ситуация и прецедент в историята на формата „Traitors: Игра на предатели“

Следвай ни:

Следвай ни:

Денят след най-драматичната до момента кръгла маса в Имението на тайните ще завари участниците емоционално изтощени и объркани. Или поне някои от тях. Други пък, ще бъдат готови за нови решителни действия, за да доведат докрай мисията си да изгонят „предател“.

Вместо да си подарят поне кратка емоционална почивка, още на закуска част от участниците влизат в остри словесни схватки. Напрежението е толкова голямо, че играта се завърта още преди да стане ясно дали „предателите“ са „убили“ играч без щит или са „прелъстили“ някого. През нощта на конклава Мая и Бачорски обсъждаха своя следващ ход, а именно да „стрелят“ по Оля, Мая или Даяна. Финалният им избор как да постъпят кара Бачорски да се обърне към Мая с думите – „Бързо се учиш, браво!“, а тя подобаващо му отговаря – „Имам добър учител.“ Дали обаче ще успеят да извършат „убийство“ или ще уцелят дама, която има щит, предстои да стане ясно във вторник вечер.

Преди да се отправят на поредната мисия и да натрупат нов актив към наградния фонд, или пък да получат отговори на свои въпроси, участниците ще продължат да обсъждат събитията от предната вечер. Владо Николов няма да скрие, че след като предизвика Тино на „дуел“, за който е бил наясно, че музикантът няма как да спечели, сега се чувства смазан и не знае накъде да насочи подозренията си. Друг от играчите ще сподели - „Не ме интересува кои са предателите. Аз се отказах от лова сега!“. Трети пък ще стигне до заключението, че - „Не аз се филмирам, а ти не знаеш къде се намираш… Всички са като сварени жаби“ и няма да скрие разочарованието си, че готините играчи са спрели да мислят, да търсят и са се превърнали в публика.

Мисията, на която се отправят участниците, ще предложи шанс за спасение – но само за един. За първи път в играта щитът ще бъде спечелен публично, пред очите на всички. Изстрелите от арбалетите ще се окажат не просто част от състезанието, а символ на това кой на кого вярва... и кого е готов да предаде.

Кръглата маса ще се превърне в истинско „огнено шоу“ и прецедент в световната история на шоуто към момента на заснемане на първия сезон на “Traitors: Игра на предатели”. Нещо, което досега не се е случвало, ще промени вота на участниците, ще зададе много въпроси, ще промени баланса на силите и ще постави играта на ръба. Объркване, рязка смяна на стратегия и много нови сигнали към праведните ще изпълнят залата, а думите ще се превърнат в оръжия. Никой няма да остане безучастен или да бъде пощаден. Или както един от участниците ще обобщи – „На кръглата маса имам чувството, че се отключват всички демони.“

Но най-неочакваното ще се случи след края на вечерта. Когато всички вярват, че бурята е преминала, ще настъпи нощта на „целувката на смъртта“. Един нежен, почти невинен жест ще се окаже най-страшното оръжие в Имението на тайните, защото предателите ще трябва да извършат първото си убийство лице в лице, но без никой от праведните да разбере.

Дали „предателите“ ще се справят със задачата? Ще напусне ли играта още един от „праведните“? И дали „целувката“ няма да се окаже по-фатална от всяко предателство досега? Отговорите – този вторник от 20:00 ч. по bTV.

Всичко за „Traitors: Игра на предатели” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.

Не пропускайте следващия епизод на „Traitors: Игра на предатели“ – във вторник (28 октомври) от 20:00 ч. само по bTV!