Мая Пауновска, Даниел Петканов, Даяна Йорданова, Тома и Йордан Белев слагат маските в „Traitors: Игра на предатели“
Мая Пауновска, Даниел Петканов, Даяна Йорданова, Тома и Йордан Белев слагат маските в „Traitors: Игра на предатели“

В имението на тайните, където усмивката може да се окаже по-страшно оръжие от нож в гръб, влизат последните петима участници. Пъзелът в „Traitors: Игра на предатели“ е напълно подреден и готов да грабне зрителите със своя невероятен сблъсък на характери, стратегии и прикрити намерения.

Последните петима, който ще пристъпят в имението на тайните вече са ясни. Певецът Тома,  влиза със своята неизчерпаема страст към игрите, която може да се превърне в неговата най-голяма сила или слабост. Мая Пауновска – „златното момиче“ и призната за най-добър стратег в „Островът на 100-те гривни“ – пази тишина, зад която винаги се крият десетки ходове напред. Йордан Белев, майсторът на илюзиите, познава лъжата като професия и ще я превърне в най-силното си оръжие. TikTok сензацията Даяна Йорданова, българската жена-чудо, е гледана от милиони, но малцина ще ѝ повярват в тази игра. А Даниел Петканов, познат като Лудия репортер, влиза със своята непредвидимост и обръща играта със своето присъствие.

Имената на всички 25 участници вече са ясни – артисти, журналисти, певци, инфлуенсъри, илюзионисти и спортисти тази есен прекрачват прага на имението на тайните. Те идват от различни светове, но влизат в един общ свят на стратегии, съмнения и предателства. Някои ще разчитат на чар и стратегия, други на хитрост или опит, трети – на способността си да печелят доверие или да се превъплъщават. Но в тази игра дори най-силното оръжие може да се превърне в ахилесова пета.

Когато светлините угаснат и останат само сенките и шепотът на нощта, един въпрос ще отеква в тишината – кой ще триумфира като майстор на играта и кой ще бъде разкрит като предател?

Наближава моментът, в който никой вече няма да е сигурен в никого.

Отговорите ще бъдат разкрити съвсем скоро. Защото в “ Traitors: Игра на предатели ” доверието може да бъде най-опасното оръжие.

Всичко за “Traitors: Игра на предатели” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.

Новини
BTV-logo BTV Comedy bTV Cinema
bTV Action bTV Lady RING
bTV Plus bTV Новините Бизнес новините
Voyo LadyZone DaliVali
Zodia
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
За BTV Реклама Кариери За контакти Политика за поверителност Кодекс за поведение на доставчиците Вътрешен канал по ЗЗЛПСПОИН Общи условия

bTV не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на bTV.

© bTV - bTV Media Group 2018 г. Всички права запазени.