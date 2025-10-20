„Мирише на страх“ във вторник вечер в „Traitors: Игра на предатели“ по bTV

Следвай ни:

Следвай ни:

Пореден изключително напрегнат и заплетен епизод на „Traitors: Игра на предатели“ предстои този вторник от 20 часа по bTV. Имплозията в Имението на тайните ще бъде толкова силна, че заплашва да помете участниците като отприщил се бенд, а зрителите ще станат свидетели на една от най-напрегнатите и емоционално заредени вечери досега. Поредните нови съюзи ще се родят само с едно мигване, а доверието ще се скъса също толкова бързо. След поредната кръгла маса много участници ще пролеят сълзи от гняв, вина или разочарование.

Във вторник вечер предстои да стане ясен изборът на Бачорски за нов партньор в сенките. Бизнесменът, който смята, че до този момент е бил „зле придружен“, сега трябва да се спре на „лоялен и безкомпромисен съюзник“. „Имам нужда от човек, на когото да имам довери“, ще сподели той пред Владо Карамазов. Но дали неговият избраник или избраница ще вземе решението да стане част от отбора на „предателите“ или ще откаже поканата и ще напусне предаването, предстои да видим утре вечер.

Сутринта в Имението на тайните ще донесе нова доза напрежение, защото ще стане ясно кой е „убитият“ през нощта играч. Дали това ще бъде Владо Николов или пък Антон Стефанов, които са единствените двама участници с издадени „смъртни присъди“? Какво ще означава това за играта и за останалите участници в Имението, и най-вече – какви са възможните сценарии оттук нататък. Ако Николов остане в играта, как ще се развият взаимоотношенията между него, Оля Малинова и Даниел Бачорски? Ако той не стане жертва на „предателите“ ще се справи ли с атаката от страна на Оля, която предишния ден искаше да го разобличи като „предател“ и не скри, че ще направи всичко възможно да постигне целта си? Ако пък на закуска влезе Антон Стефанов, какъв сигнал ще видят в това останалите „праведни“?

Който и да влезе последен сутринта, ще трябва да се впусне заедно с останалите в мисия с изключително висока цена. Всеки играч ще получи шанс за щит и възможност да избегне „убийство“, но тази „проста“ игра, ще извади на показ колко крехки са съюзите и колко лесно може да предадеш съотборник.

Кръглата маса във вторник вечер ще бъде още „по-кървава“, а напрежението ще се реже с нож. Емоциите ще се усещат и през екрана, а един от играчите ясно и на висок глас ще заяви - „Мирише на страх!“. Дали праведните ще успеят отново да нанесат удар или Бачорски така е „раздал картите“, че още един праведен ще си тръгне, ще стане ясно утре. Истината, която участниците ще чуят в края на „страшния съд“ - „Много дълго ще ви обичам за това преживяване“ ще ги остави безмълвни и със сълзи в очите.

Всичко за „Traitors: Игра на предатели” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.

Не пропускайте следващия епизод на „Traitors: Игра на предатели“ – във вторник (21 октомври) от 20:00 ч. само по bTV!