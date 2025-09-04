Най-мистериозното риалити „Traitors: Игра на предатели“ с два вълнуващи премиерни епизода на 16 и 17 септември

На 16 и 17 септември от 20 часа зрителите на bTV ще се потопят в мистериозния свят на „Traitors: Игра на предатели“ с два поредни епизода, които ще разкрият магията на играта, драмата, доверието, напрежението и стратегията. На величествено място, далеч от хорските очи, 25 известни личности ще трябва да намерят начин да оцелеят в игра, в която приятелството се подлага на най-голямото изпитание, а всяко доверие може да се окаже фатално.

Харизматичният водещ Владо Карамазов не само ще води зрителите през събитията и обратите в играта, но още в началото ще зададе ритъма на тази психологическа битка и ще определи кои и колко ще са първите „предатели“. Въпросът е – коя от звездите ще поиска да тества силите си като „предател“ и кой категорично ще предпочете да остане верен и да изгради съюзи върху доверие? И дали Владо ще се съобрази с тези желания? Ще успеят ли „предателите“ да изградят заедно стратегия и да останат скрити до самия край или ще бъдат разобличени от „праведните“ преди да вземат натрупаната в награден фонд сума за себе си? Или може би част от тяхната стратегия ще бъде да се предадат един-друг? И най-важният въпрос – ще успее ли играта да надделее и да завладее играчите така, че приятелствата и съюзите да останат на заден план или ще срещне тяхната съпротива? Отговорите на тези въпроси идват с „Traitors: Игра на предатели“ от 16 септември по bTV.

Всеки ден участниците ще трябва да работят заедно като отбор в грандиозни мисии. Всяка една задача, ще им носи финансов стимул и път към натрупване на награден фонд, чийто максимален размер е 150 000 лв. Ще им стигнат ли силите, за да вземат всичко, или мисиите ще доведат до нови поводи за съмнения? Вечерите в имението на тайните ще завършват с „кръгла маса“, на която напрежението ще достига връхната си точка. Взетите на нея решения, гласовете, стратегиите и доверието могат да прогонят както „предател“, така и „праведен“ у дома. През нощта след таен съвет на „конклава“, „предателите“ ще нанасят своите тайни удари, елиминирайки един по един съперниците си. Никой няма да знае какво ще му донесе утрото – нов ден в играта, или еднопосочен билет към вкъщи.

Ден след ден балансът между истина и измама ще се променя, докато на финала остане един последен въпрос: приятелството и доверието ли ще надделеят или стратегията и предателството ще приберат натрупания награден фонд?

„Traitors: Игра на предатели“ започва на 16 и 17 септември с два вълнуващи епизода, които ще потопят зрителите в свят на стратегии и неподозирани съюзи – и ще накарат всеки да се пита: на кого може да вярваш наистина?

