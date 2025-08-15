Невена Бозукова – Неве, Мирела Илиева, Георги Коджабашев, Борислав Лазаров и Ева Веселинова се впускат в битката за надмощие в „Traitors: Игра на предатели“ по bTV
В имението, където всяка стъпка отеква като загадъчен знак, мракът отново се сгъстява. Коридорите пазят тайни, а зад всяка усмивка може да се крие умело прикрита стратегия. Сенките на нощта намират нови съюзници, а напрежението расте с всеки изминал ден.

В играта, в която всяко решение може да промени съдбата, никой няма право на грешен ход. А това няма да е лесно, защото нови пет популярни личности прекрачват прага на „Traitors: Игра на предатели“. Всеки от тях носи своята сила, своята маска и своята тайна.

Това са журналистът Борислав Лазаров, който притежава усмивка, способна да прикрие цели бури от намерения, актрисата Невена Бозукова – Неве, чиито усет и умение да разчита емоции могат да превърнат всяка среща в разкритие, и моделът и актриса Мирела Илиева, съчетаваща чар и грация, която умее да обърка дори най-уверените играчи. Стратегът Георги Коджабашев, един от победителите в „Островът на 100-те гривни“, пристъпва с хладнокръвната увереност на опитен шампион, вече доказал умението си да чете хората и да печели в тежки психологически битки. А журналистът Ева Веселинова влиза с вродена интуиция и непримирим стремеж към истината, който може да освети и най-тъмните кътчета на играта.

С нарастването на броя на участниците, играта в „Traitors: Игра на предатели“ се превръща в сложна мрежа, в която всяка връзка и всяко приятелство могат да се окажат решаващи за развоя на събитията или техния крах. Когато светлините угаснат и остане само шепотът на нощта, напрежението достига своя връх. В този свят на стратегия и недоизказаност, сенките винаги дебнат. А когато сред участниците има победители, доказали своето стратегическо мислене на различни арени, журналисти и артисти, това са оръжия, способни да превърнат всяка маневра в майсторски удар.

Наближава моментът, в който никой вече няма да е сигурен в никого.

Отговорите ще бъдат разкрити съвсем скоро. Защото в “ Traitors: Игра на предатели ” доверието може да бъде най-опасното оръжие.

Всичко за “Traitors: Игра на предатели” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.

 

