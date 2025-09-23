Разединение пропуква „предателския съюз“ в „Traitors: Игра на предатели“ – тази вечер от 20:00 ч. само по bTV

Мистериите в Имението на тайните се задълбочават, напрежението нараства, а сблъсъкът на несъвместими характери достига връхната си точка в следващия епизод на „Traitors: Игра на предатели“ по bTV. След емоционалния и драматичен двоен старт, който прикова вниманието на публиката миналата седмица и разбуни духовете в социалните мрежи, във вторник вечер (23 септември) от 20:00 ч. следват нови сблъсъци, изпитания и стратегически ходове, които ще определят съдбата както на „праведните“, така и на „предателите“ в най-интригуващата телевизионна игра в българския ефир.

По традиция, на закуска участниците ще се сблъскат с поредния безмилостен ход на предателската стратегия – кой е следващият „праведен“, паднал жертва на Даниел Бачорски, Невена Бозукова – Неве и Георги Янев предната нощ? Липсата на един от играчите сутрин винаги предизвиква лавина от подозрения, а този път догадките и „сигурните“ теории ще бъдат разбити на пух и прах. Зрителите предстои да станат свидетели на емоционален сблъсък между логика и интуиция, когато един от най-изявените „праведни“, убеден в предположенията си, осъзнае, че е поел в напълно грешна посока.

Големите въпросителни обаче далеч няма да свършват до тук. В епицентъра на бурята ще се окажат тримата предатели, чиито хладнокръвни стратегии започват да се разминават, а несъвместими характери – да се сблъскват челно един с друг. Амбициите и на тримата рискуват да разклатят крехкия „предателски съюз“ и да превърнат конклавите в поле на личностни битки. Възможно ли е името на някой от тях да бъде поставено на кръглата маса от собствените му „съюзници в сенките“? Ще бъде ли посочен истински „предател“ или участниците отново ще сгрешат в преценката си и ще жертват „праведен“?

Във вторник вечер от 20:00 ч. зрителите на bTV предстои да се насладят и на поредната спираща дъха мисия в „Traitors: Игра на предатели“, която този път ще се проведе в „долината на плашилата“. Там играчите ще трябва да взимат бързи решения и да действат в пълна координация, защото всяко закъснение може да им струва скъпо. Страховитата мисия крие и неочаквана изненада, която ще изправи участниците пред трудна дилема и може да преобърне играта тотално.

„Traitors: Игра на предатели“ продължава да доказва, че е риалити, което не само тества стратегическото мислене и умението за оцеляване, но и поставя участниците в ситуации, в които доверието е най-скъпата, но и най-опасна валута. Наред с все по-заплетените обрати в Имението на тайните, от тази неделя (28 септември) в 22:00 ч. в ефира на bTV стартира и специалното телевизионно студио „Traitors: Маските падат“. В него водещата Десислава Стоянова ще посреща отпадналите участници, които ще разкриват неподозирани тайни и ще хвърлят нова светлина върху събитията в играта.

Не пропускайте следващия епизод на „Traitors: Игра на предатели“ – тази вечер (23 септември) от 20:00 ч. само по bTV!