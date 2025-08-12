Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова прекрачват прага на имението на тайните в „Traitors: Игра на предатели“
В свят, в който всяка усмивка може да бъде маска, а всяко обещание – измама, пет нови участници прекрачват прага на загадъчното имение в „Traitors: Игра на предатели“. Световният хитов формат, който тази есен ще завладее ефира на bTV, събира 25 уникални личности, решени да докажат, че в играта на доверие и предателство няма място за колебание. Сред мистичните коридори на имението вече отекват стъпките на играчите, а само седмици делят зрителите от момента, в който те ще се изправят пред най-голямото предизвикателство – да разпознаят истината зад фасадите.

Станимир Гъмов, харизматичен актьор и импровизатор с комедиен нюх, влиза в битката с умението да се изплъзва от всяка клопка и да обърква противниците. До него застава Глория Петкова – модел с магнетично излъчване и диджей с безпогрешен ритъм, чиято хладна решимост и непроницаемост могат да превърнат тишината в заплаха. Тино, познат с автентичния си глас и неподправена енергия, ще бъде изправен пред труден избор – да отстоява добротата и морала, с които е известен, или да ги жертва в името на победата, защото в тази игра принципите често имат висока цена. Искра Онцова, дългогодишен адвокат и телевизионен съдия, е свикнала да търси доказателства, но тук ще трябва да разчита на мълчания и намеци. Актрисата Силвия Петкова, която винаги е обличала образи, носещи добродетел, сега ще се изправи пред предизвикателството да влезе в кожата на предател и да разбере дали може да оцелее, когато доброто лице вече не е достатъчно.

С влизането на Станимир Гъмов, Глория Петкова, Тино, Искра Онцова и Силвия Петкова, играта придобива ново лице – или по-скоро пет. Те ще застанат рамо до рамо, но и срещу вече представените Владо Николов, Диляна Попова, Георги Янев, Мира Радева и Venci Venc’. Оттук нататък всяко ръкостискане може да е сделка, а всяка усмивка – предупреждение.

Кои ще бъдат останалите 15 участници?

Кой ще бъде предател и кой праведен?

Ще успеят ли праведните да се преборят с предателите или ще изгубят играта?

Наближава моментът, в който никой вече няма да е сигурен в никого.

Отговорите ще бъдат разкрити съвсем скоро. Защото в “ Traitors: Игра на предатели ” доверието може да бъде най-опасното оръжие.

