Тино напусна „Traitors: Игра на предатели“ след най-емоционалната кръгла маса. Антон Стефанов не дочака закуската в Имението на тайните

В поредния напрегнат и емоционален епизод на „Traitors: Игра на предатели“ по bTV тази седмица играта в Имението на тайните направи рязък завой. Мая Пауновска се присъедини към Бачорски, праведните Антон и Тино напуснаха, а подозренията на „праведните“ за пореден път се оказаха грешни.

На среднощна среща Мая прие предложението на Даниел Бачорски да играят в едни отбор. Бизнесменът я избра, защото е „тиха, хитра и много лоялна“ и ще му осигури необходимия стабилитет и доверие в играта. Мая прие новата роля с думите: „В тази конфигурация сменям в тотално друга посока, с много голяма радост влизам в отбора на предателите. Всичко за мен започва от начало.“

Сутринта в Имението на тайните бе осезаемо напрегната. Докато Глория следваше интуицията си и наблюдаваше кой е тих и кой шумен, Оля сподели с Бачорски и Мая стратегията си за вечерта и намерението да сложи Владо Николов на масата, защото очаква той да я „удари“ в играта. Ева пък не спря да повтаря, че Тино е уникален „предател“. В крайна сметка напусналият играч се оказа Антон Стефанов, който по думите му не е бил чак толкова отборен играч. „Най-вероятно решиха, че е по-добре да остане Владо, за да играе в техния отбор“.

„Оцелелият“ Николов се появи на закуската с усмивка и призна, че вече нищо не разбира. Националът обаче сподели своите статистически анализи, според които има 62% вероятност Тино да е „предател“. И напълно в познатия си стил каза в очите на Тино, че го смята за „предател“ и вечерта ще гласува за него. Певецът, който едва тази сутрин си е позволил да мисли в посока на Николов като „предател“, му отговори с думите – „Ако има градация в нивото на „предателите“, единственото по-велико от Неве, което видях вчера, единственият по-велик потенциал, това си ти.“ Този разговор даде начало на поредица от събития, които доведоха до истински взрив на взаимоотношенията, плановете, стратегиите и финалните решения на кръглата маса. Играчите се разделиха на две основни групи – едните смятат Тино за „предател“, а другите – Владо Николов.

За това напрежение допринесе и дневната мисия. В нея разделените по двойки играчи, трябваше да решат дали да изберат щит, пари в собствената си сметка или сума в общия награден фонд. Само две двойки допринесоха за общото благо, а много от играчите избраха да вземат щит. Най-драматично се оказа решението на Тино, в тандем с Venci Venc. В последния момент, но със съгласието на рапъра, Тино промени мнението си и взе щита. Това разочарова Venci Venc, който въпреки обещанието си да запази в тайна събитията, веднага след мисията сподели това с „кръга на доверието“. Останалата част от деня се превърна в игра на нерви, а предусещайки развоя на събитията Бачорски дори плака, докато беше сам.

Вечерта на кръглата маса се оказа „прострелване в крака“ по думите на водещия Владо Карамазов. Анна Мария първа се осмели да посочи Николов като „предател“. Но в крайна сметка за него гласуваха още Оля и Тино. Останалите участници, сред които и привидно подкрепящи Тино, гласуваха срещу певеца. Единствено Глория прояви здрав разум с думите - „Тази маса е безсмислена. Тази вечер се бият двама праведни“.

След вечерта на „страшния съд“ Тино се раздели с останалите с думите – „Това, за което съм най-щастлив е, че не бях убит в съня си. А си тръгвам тук пред вас. Много дълго ще ви обичам за това преживяване.“ А за зрителите допълни – „Гласуването тази вечер беше повече в подкрепа на Владо, отколкото атака срещу мен.

Някои хора се скатаха покрай тази подкрепа. Бачорски вътрешно знаеше, че съм праведен. Въпреки това видях името си на тази табелка.“

След кръглата маса Имението на тайните за първи път потъна в скръб. Владо Николов се извини на всички за това, че ги е подвел и обяви, че се чувства използван. „Те използваха мен, за да отстранят още един праведен. Това ме разяжда като киселина.“, сподели той. Малко по-късно Владо стигна и до друго прозрение – „Проблем е, че на един от хората, на които аз вярвам, е предател. Някой ни води за носа. Аз съм много по-амбициран сега, ако утре съм тук, да доведа тази игра до край като хората“. Този извод леко притесни Бачорски, който осъзна, че Владо „дава страхотни жокери.“

Вечерта на конклава Бачорски призна пред Мая умората си: „От днес, до последния съдийски сигнал, ще бъде все по–тежко.“ Мая пък показа увереност и го успокои: „Аз ти благодаря. Цял ден виждам кой в какъв филм е. И ми е спокойно….Аз ще внеса малко спокойствие, защото виждам, че си много изморен.“ След което се впуснаха в дискусия коя да е следващата им жертва - Оля, Даяна или Мирела. Дали някоя от тези дами няма да се появи на закуска, защото не е взела щит и какъв прецедент ще се случи в следващия епизод на „Traitors: Игра на предатели“, какъвто световната история на формата не е виждал досега, ще стане ясно на 28 октомври от 20 часа.

