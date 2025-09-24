Тома и Силвия Петкова напуснаха „Traitors: Игра на предатели“. Диляна Попова отново не успя да пристъпи имението на тайните.
Имението на тайните продължава да поднася удари един след друг, а изминалият епизод на „Traitors: Игра на предатели“ бе белязан от драматични обрати, горчиви раздели и първи пукнатини в самия предателски съюз.

 

Още на закуска участниците се изправиха пред новината, че жертва на конспирацията през нощта е станала Силвия Петкова. „Играеше ми се тази игра… а се оказах супер наивна“, каза актрисата със сълзи на очи, преди да напусне Имението. Но изненадите за праведните не спряха дотук.

 

В страховитата мисия в „долината на плашилата“ се завъртя истинска драма – там тримата отлъчени още в първия ден получиха шанс за ново начало. Георги Коджабашев и Оля Малинова успяха да съберат най-много златни монети и се завърнаха в играта, докато Диляна Попова остана само на крачка от спасението. „Ядосана съм. Щях да съм добра в социалната игра, но съдбата ме изигра“, сподели тя разочаровано, преди да напусне имението завинаги. Разликата между нея и Оля бе само една монета – един от най-напрегнатите моменти в сезона досега.

 

Именно около мисията избухна и нов конфликт – Владо Николов настояваше за координация и стратегия, но не бе чут. А най-ядосан волейболистът бе на Бачорски, който без да се съобрази с него, постави своите монети при стенд ъп комика Малинова. „Не е задължително да е липса на доверие. Може и да е стратегия“, отбеляза Искра Онцова, намеквайки, че някои може би съзнателно са саботирали мисията. Това доведе до още по-дълбоки разделения в групата и разочарованието на Владо, който дори обмисли дали е готов за този тип игра.

 

Новите стари участници се завърнаха с предимство – и Оля, и Коджабашев получиха право да подарят щитове. Коджабашев избра да защити своята приятелка Мая, а Оля – Тино, в знак на благодарност, че именно те сложиха последните решаващи монети за връщането им в играта. Това гарантира на Пауновска и Тино защита от плановете на „предателите“ в случай, че решат да отстранят именно един от тях. Чие притежание станаха щитовете нито Малинова, нито Коджабашев споделиха с останалите участници.

 

Вечерта на кръглата маса напрежението от деня избухна. Обвиненията летяха от всички страни, а тайните уговорки се променяха в последния миг. Така Тома – отново праведен – се оказа вторият прогонен от кръглата маса участник. По този начин резултатът стана 4:0 за предателите, а разочарованието в редиците на праведните достигна висока точка на кипене. „Аз съм най-скапаният фокусник на България, който не може да преценява хората“, призна Йордан със самоирония след като малко по-рано номинира Тома.

 

Името на Гъмов започна да се чува все по-често като възможен предател – не само от праведните, но и в групата на „предателите“. Това допълнително разклати триото  – Даниел Бачорски, Георги Янев и Неве. Между тях напрежението вече е открито. „Ако сме трима, сме трима! Ако не сме трима, ще останете… един!“, предупреди Неве. Бачорски обаче крои планове срещу собствените си съюзници: „Моята стратегия от този момент става: и Невена, и Георги да нахранят пираните долу“.

 

Емоциите ескалират, доверието се руши, а залогът става все по-висок. В „Traitors: Игра на предатели“ по bTV никой не е в безопасност, а всяко решение може да преобърне играта.

