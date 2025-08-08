Владо Николов, Диляна Попова, Venci Venc’, Георги Янев и Мира Радева влизат в “Traitors: Игра на предатели” по bTV
Тази есен 25 популярни личности ще се впуснат в първия сезон на българската адаптация на световната сензация “Traitors: Игра на предатели”. Форматът, който покори зрителите в над 30 държави и се превърна в глобално риалити събитие с милиони почитатели, дебютира у нас тази есен по bTV.

Начело на това мащабно телевизионно приключение застава Владо Карамазов – актьор с ярко екранно присъствие и запомняща се харизма, който ще поведе зрителите и участниците през мъгливия лабиринт от съюзи, лъжи и предателства.

“Имението на тайните тръпне в очакване на велика игра!“, споделя Владо Карамазов. Сред участниците, които ще имат възможност да пристъпят в имението на тайните са волейболната легенда Владо Николов, чийто авторитет и вроден усет към стратегията обещават вълнуваща игра, и актрисата и модел Диляна Попова, която влиза с ледена решимост и поглед, който вижда отвъд маските. Venci Venc’ – артист с много лица, ще се впусне в играта с усмивка, но и с тънко умение да разчита всеки фалш. Към участниците се присъединяват Георги Янев - с репутация на стратег и умението да преценява ходовете си с точност и Мира Радева – социолог по професия и стратег по природа, която е готова да анализира всеки играч, да усеща нагласите и да контролира хода на играта.

Снимките на “Traitors: Игра на предатели” приключиха преди броени дни, а комплекс “Бонония Естейт” край Видин беше превърнат в свят, където всяка дума е оръжие, а всяко мълчание – заплаха. Тази есен зрителите ще имат възможността да надникнат в този затворен свят на подозрения, съюзи и напрежение, в който не всеки е този, за когото се представя.

Кои ще бъдат останалите 20 участници?

Кой ще бъде предател и кой праведен?

Ще успеят ли праведните да се преборят с предателите или ще изгубят играта?

Наближава моментът, в който никой вече няма да е сигурен в никого.

Отговорите ще бъдат разкрити съвсем скоро. Защото в “ Traitors: Игра на предатели ” доверието може да бъде най-опасното оръжие.

