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Защо господин министър?
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Защо, господин министър?: Гост е Ивайло Иванов
Вижте какво каза служебният министър на труда и социалната политика пред Жени Марчева
21 Април 2024
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