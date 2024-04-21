Защо господин министър?

Защо, господин министър?: Гост е Ивайло Иванов

Вижте какво каза служебният министър на труда и социалната политика пред Жени Марчева

21 Април 2024
Защо, господин министър?: Гост е Ивайло Иванов

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