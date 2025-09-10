bTV Story отвежда зрителите в магичния „Далечен град“ от 15 септември в 21:30 ч.

Семейният канал организира специална игра във фейсбук с награда – екскурзия за двама до „далечните земи“ от премиерния сериал

10 Септември 2025

Един от най-успешните турски сериали за последното десетилетие – „Далечен град“ („Uzak Şehir“, 2024 г.) – тръгва премиерно в ефира на bTV Story от 15 септември (понеделник)! Вълнуващата поредица обещава да завладее сърцата на зрителите с драматичната история на млада майка, която попада в „далечните земи“ на покойния си съпруг и се сблъсква с неговото семейство, решено да отнеме невръстния ѝ син като единствен наследник на рода. Епизодите ще се излъчват всяка делнична вечер от 21:30 ч., като ще бъдат налични и онлайн 7 дни преди ефир на видео платформата VOYO.

По повод ексклузивния старт на „Далечен град“ в България паралелно с излъчването му в Турция, bTV Story организира игра във фейсбук страницата на канала. Всички зрители могат да се включат в предизвикателството, посочвайки в коментар под поста името на „далечния град“, а един от тях ще спечели екскурзия за двама до магичното място в Турция, с включено посещение на снимачната площадка и среща с екипа на сериала.

Историята:

Аля Албора (Синем Юнсал) пристига от Канада в малкото китно селце Албора, разположено непосредствено до сирийската граница в провинция Мардин, заедно със своя 5-годишен син Дениз (Кузей Гезер). Поводът за посещението ѝ е печален – погребението на съпруга ѝ Боран (Бурч Кюмбетлиолу), който загива твърде млад при инцидент. Тя обаче дори не подозира, че именно там съдбата ѝ ще се промени завинаги и връщане назад няма да има…

Когато пристига в земите на Албора, Аля се сблъсква за пръв път със семейството на покойния си мъж, дало името си на селото. Фамилията е прочута в региона с властолюбието си, непреклонната си чест и безмилостните кръвни вражди, които води от векове. Младата вдовица е посрещната от семейството на Боран студено и враждебно. Опустошени от непримиримата загубата, те искат да задържат наследника на Албора – Дениз – в „далечните земи“, а нея да подчинят и отчуждят от единствения ѝ син. Аля осъзнава, че се е озовала в капан, от който няма изход, и търси начин да избяга, за да спаси себе си и Дениз. Това обаче се оказва повече от опасно начинание, което може да коства собствения ѝ живот.

Свекървата на Аля – Садакат (Гонджа Джиласун) – е жена с желязна ръка, чиято дума е закон в земите на Албора. Нейната власт и безкомпромисност превръщат живота на младата вдовица в истинска битка за оцеляване. Братът на Боран – Джихан Албора (Озан Акбаба) – е отдаден на това да защитава семейството си, но срещата му с Аля обещава да преобърне живота и на двамата завинаги. Макар да е твърд и решителен, той постепенно започва да се разкъсва между дълга към рода и състраданието, което изпитва към майката на племенника си. Дали Джихан ще успее да предотврати суровите намерения на семейството си към Аля и дали между двамата не е възможно да се роди любов, достатъчно силна, за да се противопостави на вековните традиции и порядки, зрителите ще разберат от 15 септември (понеделник), всяка делнична вечер от 21:30 ч. в епизодите на хитовия сериал „Далечен град“ по bTV Story!

Главните роли в сериала се изпълняват от Озан Акбаба, превърнал се в категоричен любимец в южната ни съседка с пълнокръвното си превъплъщение на Джихан Албора, и Синем Юнсал (в ролята на Аля), позната на публиката у нас с участието си в „Доктор Чудо“. Звездният каст се допълва още от Мюфит Каяджан („Преродена“), Гонджа Джиласун („Ирония на съдбата“), Алпер Чанкая („Семейството“, „Присъда“), Атакан Йозкая ("Моите братя и сестри"), Мине Кълъч ("Изкупление", "Научи ме да обичам") и др. Продуцент на поредицата е Керем Чатай, стоящ зад успеха на редица хитови сериали като „Присъда“, „Листопад“, „Север Юг“, „Вътрешен човек“ и др., а режисьор е Ахмет Катъксъз („Семейството“).

Не пропускайте премиерния турски сериал „Далечен град“ – от 15 септември (понеделник), всяка делнична вечер от 21:30 ч. в ефира на bTV Story и онлайн на VOYO!

