Арабски гламур: Lattafa парфюми, за която всички говорят

Наситени, дълбоки и запомнящи се арабски парфюми, съчетаващи в себе си древните традиции на източните аромати, през втората половина на 20-ти век се състезаваха по популярност с френските. Решени да не отстъпят пазара на най-добрите „носове” на Прованс и Франция, през 2012 г. предприемачи от ОАЕ създават парфюмериен бранд, който неуморно създава трайни аромати с очарователна аура на премиум парфюми.

Източна приказка в съвременна интерпретация

Историята на търговската марка напомня приказка, в която добрият Аладин изтри лампата и освободи джина на ароматите. В разказите за новите арабски парфюми често се споменава изразът „източно чудо“, толкова неочаквано добри са парфюмните композиции, оригинални нотки и шлейфи. В тях се усеща приемственост на традициите, култ към майсторството и страст към ароматите. Lattafa мъжки парфюмерия възрождава традициите на източните аромати, и сега ароматите на Lattafa са известни по целия свят.

Съюзът на гламура и красотата

Чувственост, екзотика и автентичност на композициите – това е Lattafa дамски парфюмерия, която направи ароматната лукс достъпна за всички. В магическите, като южните нощи, композиции най-новите технологии възродиха женските тайни от Хиляда и една нощ, рецептите за съблазняване на Клеопатра, очарованието на младата Суламифи – голямата любов на цар Соломон. Не е учудващо, тъй като идеята за парфюмерийния стартъп принадлежи на известни арабски бизнесмени, а целта му е създаването на арабски парфюми за страните от Близкия Изток.

Грижа за потребителите

Великолепните майстори създават прекрасни Lattafa парфюми. Това важи както за нишовите, елитни, така и за масовите аромати. Този, който умее да създава чудеса, не спира да ги показва дори на по-малко заможните хора. Купувайки парфюм от този бранд за масовия пазар, можете да разчитате на невероятна устойчивост и дълготрайност на скъпата, стилна и загадъчна парфюмна композиция.

За ароматите с любов

Творението на бизнес партньори бързо се превърна в световноизвестна марка. Парфюмите с арабски шрифт върху позлатени медальони на бутилки, наподобяващи дворцови съдове за благовония, стоят на рафтовете на бутиците по всички краища на света. Сред тях:

  • женската мечта Lattafa Perfumes Yara – еликсир на женствеността в розово-сребърен съд, „запленява“ с гурмански мелодии с дървесни акорди, съпроводени от тубероза и зрели плодове;
  • палещ като окото на златист ахалтекински жребец, харизматичният Lattafa Perfumes Fakhar for Men покорява с кедров-джинджифилов дух, привкус на ябълки и нотка лавандула;
  • дань на съвременността – унисекс творението Lattafa Perfumes Khamrah се запомня с фужеровата свежест на канелата, благородството на червеното дърво, гурманската съблазън на пралине, бергамота и ванилия.

Във всеки аромат Lattafa парфюми се усеща изтънченост, традиции на лукса. В дизайна на бутилките и кутиите преобладава дворцов стил с арабска вязь, красив шрифт, зашеметяващ подбор на нюанси. В работата на майсторите от Дубай няма дребни детайли. Всеки продукт е достоен за званието шедьовър, всеки флуид от парфюмерийната пирамида е на мястото си.

Шикозните арабски парфюми украсяват колекциите на ценителите и могат да станат ваши. В интернет магазина MAKEUP е събрана представителна колекция от парфюми от ОАЕ. Уверени сме, че лесно ще намерите своя парфюм с магията на арабския гламур.

 

