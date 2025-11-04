Банка ДСК и SelfiPay предлагат първото в България плащане чрез лицево разпознаване

София, 3 ноември 2025 г. Банка ДСК и SelfiPay стартират партньорство, за да предложат заедно биометрична технология, която позволява на клиентите да плащат само с лицето си – без карта, пари в брой или телефон.

Новото решение съчетава сигурност, бързина и удобство, като поставя началото на нов етап в дигиталните плащания у нас.

Системата използва биометрична идентификация с високо ниво на защита, а обработката на плащанията се извършва в съответствие с международния стандарт за сигурност на данните PCI DSS, който гарантира пълна защита на картовата информация. Плащането става за секунди – клиентът просто се усмихва пред устройството на касата, а трансакцията се извършва автоматично.

„Еволюцията на разплащанията е изключително динамичен процес. След физическите карти и мобилните устройства следващата логична стъпка е биометрията – плащането само с усмивка. Това е технология, която променя представата за удобство и сигурност, като премахва нуждата от каквито и да било физически средства за плащане. Чрез партньорството ни със SelfiPay искаме да направим тази бъдеща реалност достъпна за хората тук и сега“, заяви Антон Христов, ръководител „Продажби и партньорства“ в Банка ДСК.

Алгоритъмът анализира над 80 уникални лицеви точки и генерира математически биометричен вектор, който не съдържа реално изображение. Всички данни са криптирани с уникален ключ, който се съхранява в защитена среда и не позволява възстановяване на лицевото изображение. Технологията гарантира защитена идентичност, която е напълно недостъпна за трети страни.

Асоциацията между биометрията и платежното средство се извършва чрез сигурен токенизационен процес, при който данните от банковата карта не се съхраняват в системата на SelfiPay, а се заменят с уникален криптиран идентификатор.

Плащанията се обработват чрез сертифициран механизъм, съвместим с международните картови схеми, при пълно съответствие с PCI DSS. При последващи трансакции, когато клиентът вече е регистриран, системата използва модела на Merchant Initiated Transactions (MIT), за да позволи сигурно плащане без повторно въвеждане на данни от картата, спазвайки стандартите на картовите схеми.

Как работи?

Потребителите трябва да изтеглят приложението Selfipay от Google Play или App Store и да се регистрират, което ще им отнеме около минута. След това е нужно да добавят предпочитаното средство за плащане – банкова карта или дигитален портфейл. След еднократната регистрация вече нямат нужда нито от банкова карта, нито от смартфон – достатъчно е да се усмихнат пред устройството на касата.

Биометричната технология на SelfiPay е първата по рода си в България и вече се предлага в над 40 търговски обекта на компании като Техмарт, Златна Рибка, Арнолд Фуудс и др. До края на годината предстои да навлезе в други 100 обекта и компании като Техномаркет, Байк Център и др. Терминалът на Selfipay поддържа и всички стандартни безконтактни плащания с карта.

За търговците технологията означава по-бързо обслужване, по-доволни клиенти и възможност за интеграция на програми за лоялност, персонализирани оферти и дигитални отстъпки. За клиентите основната стойност е, че не е необходимо да носят физическа карта или мобилно устройство. Клиентът не е зависим от това дали има интернет свързаност или батерия на телефона си, а плащането се верифицира единствено и само чрез биометрия.

С партньорството Банка ДСК и SelfiPay поставят началото на ново поколение плащания – такива, които съчетават удобство, сигурност и технологична автентикация, достъпни за всеки.

